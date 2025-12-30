باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:امشب به تدریج از میزان بارشها در شمالغرب، غرب و غرب سواحل دریای خزر کاسته میشود.
وی افزود:گستره فعالیت این سامانه بارشی در سایر مناطق کشور و در استانهای مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، دامنههای جنوبی البرز، دامنههای زاگرس و بخشهایی از جنوب شرق کشور است و امشب این مناطق، بارش باران، برف و کاهش دما دارند.
وی اظهار داشت :اواخر وقت امشب سامانه بارشی از مرزهای شرقی کشور خارج میشود و برای فردا چهارشنبه نوار شرقی کشور، ورزش باد و کاهش دما و ارتفاعات آذربایجان غربی بارش برف دارد.
به گفته وی، پنجشنبه در بیشتر مناطق کشور، روند افزایش دما رخ میدهد. اما همچنان طی روز پنجشنبه، ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات شمالغرب کشور به شکل پراکنده بارش برف دارند.
گودرزی توضیح داد: مجدداً از روز جمعه، سامانه بارشی بعدی از سمت شمال غرب وارد کشور میشود و باز هم در کشور شاهد بارندگی خواهیم بود.
وی ادامه داد: امشب وزش باد شدید در بیشتر مناطق کشور پیش بینی شده است. فردا نیز این شرایط در نیمه شرقی کشور تداوم دارد و فردا شاهد کاهش محسوس دما، همراه با یخبندان در بیشتر مناطق کشور هستیم.