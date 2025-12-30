در پی حمله هوایی عربستان، اتاق عملیات امارات با نادیده گرفتن دستور خروج، در حال بازگرداندن روحیه به فرماندهان شورای انتقالی برای ادامه جنگ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع خبری شبکه المیادین در حضرموت امروز سه‌شنبه گزارش دادند که اتاق عملیات تحت امارات در تلاش است تا پس از حملات هوایی عربستان، آرامش را به افسران «شورای انتقالی جنوب» (تحت حمایت ابوظبی و جدایی‌طلب) بازگرداند.

این منابع از بروز موجی از وحشت و سردرگمی در میان فرماندهان تیپ‌های شورای انتقالی جنوب پس از حمله هوایی عربستان خبر دادند. همچنین گزارش شده است که افسران اماراتی دستور «رشاد العلیمی»، رئیس شورای یمن برای ترک خاک این کشور را به‌طور کامل نادیده گرفته و به فرماندهان شورای انتقالی دستور داده‌اند با حفظ آرامش، در مواضع خود ایستادگی و تمرکز کنند.

این تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که جنگنده‌های ائتلاف سعودی بامداد امروز، یک محموله «حمایت نظامی خارجی» را در بندر المکلا (استان حضرموت) هدف قرار دادند. عربستان اعلام کرد دو کشتی که از بندر الفجیره امارات آمده بودند، با خاموش کردن سیستم‌های ردیابی و بدون مجوز، وارد بندر المکلا شده و در حال تخلیه تسلیحات برای حمایت از نیرو‌های شورای انتقالی بودند.

در همین راستا وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای از فشار‌های امارات بر نیرو‌های جنوب برای عملیات در حضرموت و المهره ابراز تاسف کرد و این اقدامات را «بسیار خطرناک» خواند. از سویی دیگر وزارت خارجه امارات در پاسخ، ضمن ادعا بر تعهد خود به امنیت عربستان، بیانیه ریاض را حاوی «مغالطات اساسی» درباره نقش ابوظبی در یمن دانست.

منبع: المیادین