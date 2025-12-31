رئیس مجلس طی پیامی انتخاب «هیبت حمد عباس عبدالجبار الحلبوسی» را به‌عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس طی پیامی انتخاب «هیبت حمد عباس عبدالجبار الحلبوسی» را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق تبریک گفت.

متن پیام قالیباف به شرح ذیل است.

جناب آقای هیبت حمد عباس عبدالجبار الحلبوسی

رئیس محترم مجلس نمایندگان جمهوری عراق

سلام‌علیکم.

انتخاب شایسته جناب‌عالی به‌عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. این انتخاب بیانگر اعتماد نمایندگان محترم ملت عراق به تجارب، توانمندی‌ها و نقش مؤثر جناب‌عالی در تقویت روند قانون‌گذاری و تحکیم ثبات و پیشرفت کشور دوست و همسایه است.

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق از پیوند‌های تاریخی، فرهنگی، دینی و اجتماعی عمیقی برخوردارند و همکاری‌های پارلمانی دو کشور نقش مهمی در توسعه روابط دوجانبه و تأمین منافع مشترک ملت‌ها ایفا می‌کند. مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا در سایه تعامل، گفت‌و‌گو و همکاری نزدیک با مجلس نمایندگان عراق، در جهت تعمیق روابط پارلمانی، تقویت وحدت اسلامی، گسترش امنیت و ثبات منطقه‌ای گام‌های مؤثر بردارد.

برای جناب‌عالی در این مسئولیت خطیر، توفیق روزافزون و برای نمایندگان مجلس و ملت شریف عراق، سربلندی، آرامش و پیشرفت از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

