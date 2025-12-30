پیشگیری از جرایم انتخاباتی اولویت دستگاه قضایی استان است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان:

باشگاه خبرنگاران جوان _ لکزایی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف مهم قوه قضائیه دانست و اظهار کرد: با توجه به برگزاری انتخابات در اردیبهشت‌ماه سال آینده، ضرورت داشت جلسات ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی از هم‌اکنون تشکیل شود تا با اتخاذ تدابیر لازم، از بروز تخلفات و جرایم احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: این نشست نخستین جلسه ستاد بوده و جلسات بعدی نیز به‌صورت مستمر برگزار خواهد شد تا با مصوبات و برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و در فضایی آرام در سطح استان فراهم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه به موضوع استعلام سوابق اشاره کرد و گفت: گواهی عدم سوءپیشینه از سوی دستگاه قضایی صادر می‌شود، اما ممکن است برخی سوابق در این گواهی درج نشود؛ از این‌رو مقرر شد در صورت استعلام دستگاه‌های نظارتی، اطلاعات تکمیلی مربوط به سوابق افراد در چارچوب قانون اعلام شود تا تصمیم‌گیری‌ها با آگاهی دقیق‌تر انجام گیرد.

لکزایی در پایان تأکید کرد: تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی با دستگاه قضایی، نقش مؤثری در پیشگیری از جرایم انتخاباتی و صیانت از حقوق عمومی خواهد داشت.

منبع دادگستری سیستان و بلوچستان