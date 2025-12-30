به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - براهیمی، فعال اقتصادی هرمزگان، با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری دریایی استان گفت: با وجود ثبت بیش از ۱۰ میلیون مسافر و گردشگر در سال گذشته و برخورداری هرمزگان از سهم قابلتوجهی از مرز ساحلی کشور، شناورها و کشتیهای تفریحی همچنان از سوخت یارانهای محروم هستند که این موضوع یکی از مهمترین موانع توسعه گردشگری دریایی به شمار میرود.
وی افزود: حدود ۵۰۰ هزار نفر بهصورت مستقیم در حوزه گردشگری و صنایع وابسته مشغول به کار هستند، اما کمبود سرمایه در گردش، نبود تسهیلات کمبهره و افزایش هزینههای برق و آب، فعالان این بخش را با مشکلات جدی مواجه کرده است. براهیمی در پایان خواستار افزایش پروازها به مقصد هرمزگان و حمایت عملی دولت از گردشگری دریایی برای حفظ و پایداری کسبوکارهای محلی شد.
در ادامه این نشست، دریانورد، دیگر فعال اقتصادی استان، با اشاره به جایگاه تاریخی هرمزگان در تجارت بینالمللی اظهار کرد: با وجود بهرهمندی این استان از بیشترین طول نوار مرزی آبی در میان استانهای ساحلی، نقش دریاها در برنامهریزیهای توسعهای کشور متناسب با ظرفیتهای واقعی آنها دیده نشده است.
وی با بیان اینکه راه آبی جاده ابریشم از بنادر هرمزگان عبور میکرده، افزود: ساختار اقتصادی استان متکی بر صنعت با سهم ۴۶.۴ درصد و خدمات با سهم ۴۱ درصد از ارزش افزوده است، اما ظرفیتهای دریایی و طبیعی هرمزگان هنوز بهطور کامل در اقتصاد ملی جایگاه واقعی خود را پیدا نکردهاند. دریانورد تأکید کرد: مردم این استان در طول تاریخ از مسیر دریا، اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی متصل کردهاند و این نقش باید در سیاستهای توسعه اقتصاد دریامحور بهصورت عملیاتی لحاظ شود.
همچنین بازرگان فعال اقتصادی استان هرمزگان با انتقاد از سیاستهای سختگیرانه بازگشت ارز صادراتی گفت: نبود زیرساختهای بانکی شفاف و تحمیل هزینههای بالای تهاتر، موجب شده صادرکنندگان بخش کشاورزی با جریمه، تعلیق کارت بازرگانی و حتی فساد محصولات مواجه شوند و انگیزه خود را برای صادرات از دست بدهند.
وی تصریح کرد: بخش کشاورزی ستون اصلی صادرات غیرنفتی و اشتغال کشور است، اما فشارهای ارزی بر صادرکنندگان خرد، نهتنها کمکی به مدیریت ارزی نمیکند، بلکه به تضعیف بخش مولد اقتصاد منجر میشود.
بازرگان تأکید کرد: تمرکز سیاستهای ارزی باید بر صنایع بزرگ و ارزآور باشد، نه بر کشاورزی و تجارت خرد که با حداقل سرمایه و بیشترین ریسک فعالیت میکنند.