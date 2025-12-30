باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی برازنده، مشاور رئیس و مسئول هماهنگی و پیگیری امور ایثارگران سازمان محیط زیست، با اعلام این خبر گفت: بر اساس تصویبنامه شماره ۲۵۸۲۵هـ/۴۹۱۸۹ت مورخ ۱/۰۷/۱۳۹۳، احراز شهادت محیطبانانی که در مواجهه با متجاوزان به حقوق عامه و شکارچیان غیرمجاز و در حین انجام مأموریت، بر اثر اصابت گلوله جان خود را در راه حفاظت از انفال الهی از دست دادهاند، مورد تأیید قرار گرفت.
وی با اشاره به روند طولانی احراز شهادت در سالهای گذشته افزود: پیش از این، فرآیند احراز شهادت همکاران محیطبان گاه بیش از ۲ سال به طول میانجامید و در این مدت حقوق و مزایای ایثارگری خانوادههای آنان پرداخت نمیشد، اما با پیگیریهای مستمر معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعیین تکلیف پرونده دو خانواده شهید استان گلستان در دستور کار قرار گرفت و به نتیجه رسید.
برازنده ادامه داد: در همین راستا، پرونده احراز شهادت محیطبان هدایتالله دیدهبان نیز در دست پیگیری است و انشاءالله بهزودی به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
مشاور رئیس سازمان در پایان ضمن قدردانی از تمامی دستاندرکاران این فرآیند، از اداره کل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید، فرماندهی یگان حفاظت سازمان، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان گلستان و محیطبانان خدوم این استان تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود با تصویب قوانین بازدارنده در حوزه بهکارگیری سلاح و اصلاح قانون حمل سلاح، دیگر شاهد از دست رفتن جان ارزشمند محیطبانان در راه حراست از محیطزیست کشور نباشیم.
بنا بر این گزارش، محمود شهمرادی، محیطبان پارک ملی گلستان، چهارشنبه ۱۵ مرداد و محیط بان کاظم مصدق عصر روز ۶ اردیبهشت ماه سالجاری در پی شلیک مستقیم شکارچیان غیرمجاز به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
منبع: سازمان حفاظت محیط زیست