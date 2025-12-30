باشگاه خبرنگاران جوان _ محسن حیدری گفت: در این میان، ایستگاه شهرستان زرآباد با ثبت ۴۵.۵ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داد و در صدر ایستگاه‌های هواشناسی و بارانسنجی استان قرار گرفت.

حیدری با اشاره به گستره این سامانه بارشی اظهار کرد: در مجموع، ۶۶ ایستگاه هواشناسی و بارانسنجی در سطح استان بارش باران را گزارش کرده‌اند. در این رخداد بارشی، میزان بارندگی ثبت‌شده در برخی مناطق قابل توجه بوده به‌طوری‌که در چابهار ۳۶، کنارک ۳۳، نیکشهر ۲۲.۹ و راسک ۸.۳ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: در پی وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۸۶ کیلومتر بر ساعت در ایستگاه هواشناسی نصرت‌آباد، دید افقی به ۱۵۰ متر کاهش یافت. همچنین سرعت وزش باد در زاهدان به ۷۲ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در محدوده فرودگاه این شهر به ۳ هزار متر کاهش پیدا کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه با شمالی شدن جریانات جوی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با گردوخاک در سطح استان تداوم خواهد داشت. همچنین از امشب کاهش محسوس دما به‌ویژه در نیمه شمالی استان رخ می‌دهد. از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده نیز جوی نسبتاً پایدار همراه با افزایش تدریجی دما در سطح استان حاکم خواهد بود.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان