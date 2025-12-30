باشگاه خبرنگاران جوان - ولایت‌مدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به رد احتمال وقوع جنگ با ایران، گفت: هیچ نشانه‌ای از قصد دشمن برای حمله وجود ندارد و مردم باید آرامش خود را حفظ کنند. او تأکید کرد که ایران و جبهه مقاومت در آمادگی کامل به سر می‌برند و در صورت خطای دشمن، پاسخ جمهوری اسلامی به مراتب شدیدتر و قاطع‌تر از گذشته خواهد بود.

ولایت مدار همچنین هشدار داد که استفاده از سلاح هسته‌ای از سوی هر طرف، جهان را به آتش خواهد کشید و متجاوز از خود اثری بر جا نخواهد گذاشت.