باشگاه خبرنگاران جوان - محسن شاکری‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما جهت روشن شدن سوء برداشت‌هایی که پیرامون دخل و خرج صداوسیما و به دنبال آن تفسیر‌هایی که در جهت حقوق کارکنان رسانه ملی شده بود، مطلبی با این مضمون منتشر کرد:

«بنده در نشست خبری ۷ دی با خبرنگاران، برای شرح ملموس بودجه ناچیز تولید محتوای رسانه ملی در برابر سایر رقبا ضمن اشاره به بودجه ۳۵ همتی رسانه ملی در برابر بودجه ۱۰۰۰ همتی بی بی سی برای توضیح این واقعیت که بخش عمده‌ای از همین بودجه نابرابر سازمان صرف هزینه‌های جاری از جمله حقوق و در واقع هزینه‌های غیر تولیدی می‌شود سهوا اعلام کردم ۹۰ درصد بودجه صرف حقوق می‌شود. این مطلب ظاهراً باعث سوء برداشت شده و برخی بعد از انتشار این مطلب بدون اشاره به عمده محتوای جلسه، این حاشیه را برجسته کرده و حساب و کتاب کرده‌اند که کارمندان صداوسیما ۵۴ میلیون در ماه حقوق دریافت می‌کنند!

این تخمین تخیلی برای برخی و از جمله همکاران رسانه ملی که با حقوق و مزایایی به مراتب کمتر از سایر نهاد‌ها در جبهه رسانه‌ای انقلاب مجاهدانه تلاش می‌کنند باعث ابهام و بعضاً کدورت شده است. هر چند امروزه در سامانه‌های کشوری میزان حقوق و دستمزد کارمندان از جمله کارکنان شریف رسانه ملی شفاف و مشخص است و بعید است نویسنده و منتشر کنندگان این مطلب از واقعیت بی اطلاع باشند، لکن جهت رفع ابهام و روشن شدن موضوع عرض می‌کنم منظورم از بیان ۹۰ درصد در مقابل ۱۰ درصد، شرح این واقعیت بود که هزینه‌های جاری و اجتناب ناپذیر، حجم عمده‌ای از بودجه رسانه ملی را به خود اختصاص می‌دهد و تولید محتوا و رقابت با رقبای رسانه‌ای با بودجه باقی مانده چیزی شبیه به معجزه است.

اگر این بخش از عرایضم باعث این سوء برداشت شده که ۹۰ درصد بودجه رسانه ملی به عنوان حقوق بین کارکنانش تقسیم می‌شود این اشتباه را اینگونه تصحیح می‌کنم بودجه رسانه ملی در مقایسه با رقبای جهانی بسیار ناچیز است از همین بودجه ناچیز بخش عمده‌ای به جای تولید محتوا به ناچار صرف هزینه‌های جاری از جمله حقوق می‌شود. البته این میزان قطعاً کمتر از ۹۰ درصد است.»