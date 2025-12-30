باشگاه خبرنگاران جوان - «هومن حاجی عبداللهی» که مردم او را با نقش رحمت در سریال پایتخت به یاد دارند، این روز‌ها در سریال طنز اجتماعی اسباب زحمت حضور دارد.

این سریال ۲۵ قسمتی به کارگردانی سعید آقاخانی، داستان کارگران باربری را روایت می‌کند که با ورود به منازل و اماکن عمومی درگیر قصه‌های طنز و اجتماعی می‌شوند.

سریال با معرفی خانواده‌ها و بازیگران جدید در هر چند قسمت فرصت خلق موقعیت‌های تازه و سرگرم کننده را برای مخاطب فراهم می‌کند و دوباره شاهد حضور هومن حاجی عبداللهی در قلب قصه‌های خنده دار تلویزیون هستیم.