باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - نیروی انتظامی فارس برای تأمین امنیت و مقابله با جرائم، در عملیات‌های متعددی موفق به توقیف محموله‌های کالای قاچاق و مواد مخدر، دستگیری افراد مامورنما و کشف قرص‌های غیرمجاز شد.

دستبند پلیس لارستان بر دستان مامورنما‌ها

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان گفت: ماموران پلیس، ۴ مامورنما در این شهرستان را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شهرستان لارستان بیان کرد: گزارش‌هایی مبنی بر مراجعه ۴ نفر با سواری پژو پارس به عنوان مامور به درِ ۲ منزل مسکونی در یکی از محله‌های شهرستان لارستان دریافت شد و سریعا پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس در بررسی تکمیلی مطلع شدند که افراد مذکور اقدام به بازرسی از منازل کرده‌اند، اما هیچگونه سرقتی انجام نداده‌اند.

فرمانده انتظامی لارستان ادامه داد: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و تحقیقات میدانی مامورنما‌ها را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی آن‌ها را دستگیر و در بازرسی از منازل متهمان ۳ قبضه کلت کمری، ۲ قبضه سلاح شکاری، دستبند فلزی، ۲ دستگاه جی پی اس و ۲ دستگاه خودرو دخیل در جرم را کشف کردند.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، از شهروندان درخواست کرد در صورت مواجهه با مامور هر ارگان دولتی و انتظامی، حتما از آنان درخواست کارت شناسایی و حکم ماموریت کرده و در صورت مشاهده رفتار مشکوک از افراد مراجعه کننده، بلافاصله مراتب برای رسیدگی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ پلیس اعلام کنند.

کشف ۴۳ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز از دپو و کامیون

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس گفت: در بازرسی از محل دپو و همچنین یک دستگاه کامیون، ۴۳ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز کشف شد.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس بیان کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی از دپو سوخت بدون مجوز مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و موفق شدند در بازرسی از آن مکان و همچنین یک دستگاه کامیون که اقدام به بارگیری کرده بود، در مجموع ۴۳ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه در این زمینه ۶ نفر دستگیر شدند، تصریح کرد: برخورد با سودجویان اقتصادی به صورت ویژه در دستور کار این پلیس است.

توقیف کامیون حامل برنج‌های بدون مجوز در خرامه

فرمانده انتظامی خرامه از کشف ۸ تن برنج خارجی بدون مجوز به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رضایی فرمانده انتظامی خرامه بیان کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی خرامه هنگام گشت‌زنی در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از این خودرو ۸ تن برنج خارجی بدون مجوز حمل را کشف کنند.

فرمانده انتظامی خرامه با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

توقیف تراکتور‌های ۱۸۰ میلیارد ریالی بدون مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از توقیف ۴ دستگاه تراکتور خارجی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز در سطح شهرستان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات فنی مطلع شدند فردی اقدام به نگهداری ۴ دستگاه تراکتور بدون مجوز در یکی از محله‌های این شهرستان کرده است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او تصریح کرد: ماموران پس از اعزام به مکان مورد نظر موفق به توقیف ۴ دستگاه تراکتور خارجی بدون مدارک قانونی شدند.

فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه ارزش تراکتور‌های توقیفی برابر اعلام نظر کارشناسان ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: مالک پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ نوشاد با تاکید بر مقابله بی امان پلیس با قاچاقچیان و سودجویان، گفت: برخورد قاطعانه با پدیده شوم قاچاق، از مطالبات مردم و مسئولان بوده و نیروی انتظامی در این رابطه با تمام توان تلاش خواهد کرد.

کالا‌های ۱۰۰ میلیارد ریالی بدون مجوز به بازار نرسید

فرمانده انتظامی مهر گفت: در بازرسی از یک دستگاه کامیون، انواع کالای خارجی بدون مجوز به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ نصرالله دهقان فرمانده انتظامی مهر بیان کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان، ماموران انتظامی لامرد هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت آریسان مشکوک شدند و دستور ایست دادند که راننده بدون توجه اقدام به فرار کرد.

او افزود: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز و با توجه به تاریکی هوا و بارندگی شدید، راننده، خودرو را رها کرده و متواری می‌شود.

فرمانده انتظامی مهر با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو ۳۳ دستگاه ماینر، ۲۲۳ قوطی پودر مکمل بدنسازی، ۱۰ هزار و ۱۹۰ عدد لنز چشم و مایع مربوطه، ۹۹۰ قطره بی حسی، یک هزار عدد سوزن تزریق و ۱۱۱ دستگاه بی‌سیم دستی خارجی بدون مجوز کشف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ دهقان گفت: تلاش برای دستگیری راننده متواری ادامه دارد.

پایان کار توزیع کننده قرص‌های غیرمجاز در شیراز

‏ فرمانده انتظامی شیراز از کشف ۶ هزار و ۹۰ عدد قرص غیرمجاز و ‏دستگیری یک نفر متهم در این شهرستان خبر داد. ‏

سرهنگ اسماعیل زراعتیان‏ فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در پی اجرای طرح امنیت محله محور با محوریت مقابله با مواد مخدر و قرص‌های روانگردان در شهرستان شیراز، ماموران ایستگاه پلیس در ترمینال کاراندیش موفق شدند یک عامل توزیع کننده قرص‌های روانگردان را شناسایی و دستگیر کنند.

او افزود: ماموران در بازرسی از کیسه همراه متهم، موفق به کشف ۶ هزار و ۹۰ عدد قرص غیرمجاز و روانگردان شدند.

سرهنگ زراعتیان با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد، تصریح کرد: از شهروندان تقاضا داریم در صورت اطلاع از فروش مواد مخدر و قرص‌های غیرمجاز، مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده تا اقدامات لازم به سرعت انجام شود.

افزایش کشفیات انواع مواد مخدر در نی ریز

فرمانده انتظامی نی‌ریز از افزایش ۲۳۷ درصدی کشفیات انواع مواد مخدر در سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی فرمانده انتظامی نی‌ریز بیان کرد: در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان و برخورد قاطع با قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر، پلیس نی ریز با اجرای مستمر طرح‌های برخورد با سوداگران مرگ در پاییز امسال به آمار چشمگیری در کشفیات مواد مخدر دست یافت.

او افزود: ماموران انتظامی این فرماندهی با تلاش‌های شبانه‌روزی و با اجرای برنامه‌ریزی‌های هدفمند، موفق به کشف یک تن و ۴۱۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر شده‌اند که افزایش ۲۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی نی‌ریز گفت: افزایش ۱۱ درصدی دستگیری قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر و ۳۰ درصدی جمع آوری معتادان متجاهر از دیگر نتایج این طرح‌ها بود.

توقیف خودرو‌های شوتی و کشف کالای قاچاق میلیاردی در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف ۷ خودرو شوتی و کشف انواع کالای بدون مجوز به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در جهت اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی اقدام به کنترل و بازرسی از خودرو‌های عبوری در محور‌های موصلاتی کردند.

او افزود: در این رابطه ۴ سواری پژو ۴۰۵، ۲ سواری وانت پراید و یک دستگاه اتوبوس که حامل کالای بدون مجوز حمل بودند، شناسایی و متوقف شدند.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این خودروها، یک هزار و ۷۷۲ عدد انواع خوراکی به مارک‌های مختلف، ۳۵ عدد کپسول گاز کولر، ۴۰ عدد روفرشی، ۶ دستگاه ماشین لباسشویی و ظرفشویی، یک دستگاه یخچال، ۳ هزار و ۶۰۰ عدد مواد اولیه بطری، یک عدد پنل کولر، ۲۲۹ عدد وایفای، ۲۷ عدد آداپتور و یک دستگاه ماینر فاقد مدارک قانونی و گمرکی و مجوز حمل کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد ارزش کالا‌های کشف شده را بنا به اظهارات کارشناسان اقتصادی ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

این مقام انتظامی گفت: در این خصوص ۶ متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.