وزرای خارجه ۱۰ کشور غربی در بیانیه‌ای مشترک با هشدار نسبت به وضعیت فاجعه‌بار آوارگان در سرمای زمستان، خواستار رفع فوری محاصره انسانی غزه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزیران امور خارجه ۱۰ کشور غربی با ابراز نگرانی عمیق از تداوم وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه، از رژیم تروریستی اسرائیل خواستند تا جریان بدون مانع کمک‌های بشردوستانه به این منطقه را متناسب با نیاز‌های رو به رشد غیرنظامیان تضمین کند.

وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد: «وضعیت انسانی در غزه به‌ویژه با نزدیک شدن به فصل زمستان همچنان فاجعه‌بار است. غیرنظامیان با شرایط سختی ناشی از بارندگی‌های شدید و کاهش دما رو‌به‌رو هستند و حدود ۱.۳ میلیون نفر به سرپناه مناسب نیاز دارند.» در این بیانیه همچنین اشاره شده است که بیش از نیمی از مراکز درمانی تنها به صورت جزئی فعالیت می‌کنند و با کمبود شدید تجهیزات و اقلام پزشکی ضروری مواجه هستند.

این بیانیه توسط وزرای خارجه کشور‌های کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ژاپن، نروژ، سوئد، سوئیس و انگلیس به امضا رسیده است.

کشور‌های امضاکننده از اسرائیل خواستند تداوم فعالیت سازمان‌های امدادی از جمله آنروا و شرکای سازمان ملل را تضمین، محدودیت‌های غیرموجه بر کالا‌های موسوم به «دو منظوره» (شامل تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ساخت پناهگاه) را رفع و  گذرگاه‌ها را بازگشایی کند. آنها همچنین خواستار افزایش حجم ارسال کمک‌ها شدند.

در حالی که توافق آتش‌بس میان رژیم تروریستی اسرائیل و حماس از ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) اجرایی شده است، «غازی حمد»، سخنگوی حماس اعلام کرد که ارتش این رژیم تروریستی بیش از ۹۰۰ بار این توافق را نقض کرده است. بنا بر اعلام مقامات محلی در غزه، این حملات اسرائیل منجر به شهادت بیش از ۴۱۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۱۱۰۰ تن دیگر شده است.

منبع: اسپوتنیک

