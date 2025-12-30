باشگاه خبرنگاران جوان- درحالی که در گذشته عمده نگرانی‌ها معطوف به استفاده بیش از حد کودکان از فضای مجازی و اینترنت بود، اکنون معادله تغییر کرده است. در حقیقت، امروز این فرزندان هستند که نگران اعتیاد والدین خود به شبکه‌های اجتماعی مجازی، به خصوص درایام بازنشستگی هستند. مطالعات نشان می‌دهد که بزرگسالان مسن زمان بیشتری را در فضای آنلاین سپری می‌کنند.

بعضی سالمندان در چرخه‌ای معیوب از اسکرول کردن بیش از حد گیر کرده‌اند و محتوای بی‌کیفیت مصرف می‌کنند. برخی نیز محتوای ضد مهاجرت، تئوری‌های توطئه و پارانوئید نسبت به کارامدی رشته پزشکی نگاه می‌کند

مرکز تحقیقات پیو در سال ۲۰۱۹ گزارش کرد که افراد بالای ۶۰ سال، بیش از نیمی از اوقات فراغت روزانه خود، یعنی حدود ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه را، مشغول صفحه‌نمایش می‌گذرانند.

نگرانی‌ها رو به افزایش است

معمولا نگرانی‌ها درباره استفاده از صفحه نمایش، بر کودکان متمرکز است، اما این مشکل در سمت دیگر طیف سنی هم وجود دارد؛ یعنی به جای دوران کودکی مبتنی بر تلفن، بازنشستگی مبتنی بر گوشی هوشمند فراگیر شده است.

در سال‌های اخیر، گزارشات مشابهی مبنی بر نگرانی بزرگسالان در مورد اعتیاد والدین خود به گوشی و اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی دیده شده است. این نگرانی‌ها شباهت زیادی به دغدغه‌هایی دارد که روزی والدین درباره کودکان خود داشتند؛ نگرانی‌هایی که عمده آنها تأثیر و تغییر رفتار به‌خاطر اعتیاد به دستگاه‌های هوشمند بود.

در سال گذشته، افراد زیادی نگرانی‌های خود را با من به اشتراک گذاشته‌اند:

«همیشه از مادرم می‌خواهم گوشی را کنار بگذارد، هر بار که او را می‌بینم فقط مشغول اسکرول کردن‌های بی‌هدف است. او کاملا تمرکزش را از دست داده است.»

یکی دیگر از دوستانم گفت: «مادرم درحالی ساعت‌ها با گوشی کندی کراش بازی می‌کند که نوه‌ها برای یک لحظه حضور روی پای او، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

فرد دیگری گفت: «وقتی به والدینم سر می‌زنم، دو تلویزیون همزمان در خانه روشن است و همه با آی‌پد و گوشی مشغول هستند.»

برخی والدین حتی گرفتار کلاهبرداری‌های اینترنتی شده‌اند: «هر بار که به خانه می‌روم باید آیفون پدرم را بردارم و اشتراک‌های جعلی و ویروسی را که نصب کرده لغو کنم.»

یکی دیگر از دوستانم گفت که والدینش زمان زیادی را در اینستاگرام صرف می‌کنند و به طور تصادفی ویدئو‌های نامناسب را بازنشر می‌کنند. آنها خود را با محتوای بی‌هدف و غیرمفید سرگرم می‌کنند.

محققان پیشنهاد می‌کنند که عادات آنلاینی که برای جوان‌تر‌ها نگران‌کننده است، برای سالمندان باید به صورت متفاوتی ارزیابی شود.

منبع: اقتصاد نیوز