همیشه از مادرم می‌خواهم گوشی را کنار بگذارد، هر بار که او را می‌بینم فقط مشغول اسکرول کردن‌های بی‌هدف است.

باشگاه خبرنگاران جوان- درحالی که در گذشته عمده نگرانی‌ها معطوف به استفاده بیش از حد کودکان از فضای مجازی و اینترنت بود، اکنون معادله تغییر کرده است. در حقیقت، امروز این فرزندان هستند که نگران اعتیاد والدین خود به شبکه‌های اجتماعی مجازی، به خصوص درایام بازنشستگی هستند. مطالعات نشان می‌دهد که بزرگسالان مسن زمان بیشتری را در فضای آنلاین سپری می‌کنند.

بعضی سالمندان در چرخه‌ای معیوب از اسکرول کردن بیش از حد گیر کرده‌اند و محتوای بی‌کیفیت مصرف می‌کنند. برخی نیز محتوای ضد مهاجرت، تئوری‌های توطئه و پارانوئید نسبت به کارامدی رشته پزشکی نگاه می‌کند

مرکز تحقیقات پیو در سال ۲۰۱۹ گزارش کرد که افراد بالای ۶۰ سال، بیش از نیمی از اوقات فراغت روزانه خود، یعنی حدود ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه را، مشغول صفحه‌نمایش می‌گذرانند.

نگرانی‌ها رو به افزایش است

معمولا نگرانی‌ها درباره استفاده از صفحه نمایش، بر کودکان متمرکز است، اما این مشکل در سمت دیگر طیف سنی هم وجود دارد؛ یعنی به جای دوران کودکی مبتنی بر تلفن، بازنشستگی مبتنی بر گوشی هوشمند فراگیر شده است.

در سال‌های اخیر، گزارشات مشابهی مبنی بر نگرانی بزرگسالان در مورد اعتیاد والدین خود به گوشی و اینترنت، در شبکه‌های اجتماعی دیده شده است. این نگرانی‌ها شباهت زیادی به دغدغه‌هایی دارد که روزی والدین درباره کودکان خود داشتند؛ نگرانی‌هایی که عمده آنها تأثیر و تغییر رفتار به‌خاطر اعتیاد به دستگاه‌های هوشمند بود.

در سال گذشته، افراد زیادی نگرانی‌های خود را با من به اشتراک گذاشته‌اند:

«همیشه از مادرم می‌خواهم گوشی را کنار بگذارد، هر بار که او را می‌بینم فقط مشغول اسکرول کردن‌های بی‌هدف است. او کاملا تمرکزش را از دست داده است.»

یکی دیگر از دوستانم گفت: «مادرم درحالی ساعت‌ها با گوشی کندی کراش بازی می‌کند که نوه‌ها برای یک لحظه حضور روی پای او، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

فرد دیگری گفت: «وقتی به والدینم سر می‌زنم، دو تلویزیون همزمان در خانه روشن است و همه با آی‌پد و گوشی مشغول هستند.»

برخی والدین حتی گرفتار کلاهبرداری‌های اینترنتی شده‌اند: «هر بار که به خانه می‌روم باید آیفون پدرم را بردارم و اشتراک‌های جعلی و ویروسی را که نصب کرده لغو کنم.»

یکی دیگر از دوستانم گفت که والدینش زمان زیادی را در اینستاگرام صرف می‌کنند و به طور تصادفی ویدئو‌های نامناسب را بازنشر می‌کنند. آنها خود را با محتوای بی‌هدف و غیرمفید سرگرم می‌کنند.

محققان پیشنهاد می‌کنند که عادات آنلاینی که برای جوان‌تر‌ها نگران‌کننده است، برای سالمندان باید به صورت متفاوتی ارزیابی شود.

منبع: اقتصاد نیوز

برچسب ها: سالمندان ، اینترنت
خبرهای مرتبط
مشعل ششمین دوره رقابت‌های نشاط سالمندی در ورزشگاه شیرودی تهران روشن شد
حدود ۲۰۰ مرکز مراقبت در منزل مبتنی بر رویکرد خانه محور در کشور ایجاد شده است
مراسم شب یلدا در آسایشگاه سالمندان کهریزک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از سپیدپوشی یک زن تا نگون بختی ملت سودان
روایت یک تراژدی در اورژانس کانادا
آسم در کدام کودکان شایع‌تر است؟
همیشه سرباز، همیشه قهرمان
گسترش وابستگی سالمندان و بازنشستگان به اینترنت و فضای مجازی
امام نوجوانی که قاضی القضات را به حیرت وا داشت
دست‌نوشته یک بی‌سیم‌چی ساعاتی قبل از شهادت
آخرین اخبار
امام نوجوانی که قاضی القضات را به حیرت وا داشت
گسترش وابستگی سالمندان و بازنشستگان به اینترنت و فضای مجازی
آسم در کدام کودکان شایع‌تر است؟
دست‌نوشته یک بی‌سیم‌چی ساعاتی قبل از شهادت
روایت یک تراژدی در اورژانس کانادا
از سپیدپوشی یک زن تا نگون بختی ملت سودان
همیشه سرباز، همیشه قهرمان
عجیب‌ترین انقراض‌های تاریخ که معلم‌ها به شما نگفتند
آیا اعضای خانواده در بهشت دوباره کنار هم خواهند بود؟
استرس کدام قسمت بدن را درگیر می‌کند؟
هیولاهای مرموزی که از اقیانوس به ساحل می‌آیند
میراث بهرام بیضایی برای سینمای ایران چه بود؟
آیا درختان واقعاً احساس دارند و درد را می‌فهمند؟
هوای سرد چه تاثیری بر سوخت‌وساز بدن دارد؟
توصیه‌های دینی برای هم‌آوایی خانواده با شغل همسر
این دستگاه خواب‌های شما را پخش زنده می‌کند!
چگونه از کتاب‌هایمان نگهداری کنیم؟
۹ دی؛ روزی که ملت، غبار فتنه را کنار زد
راز سیری‌ناپذیری وسوسه‌انگیز؛ چرا همیشه برای دسر جا داریم؟
تغییر معادله جنگ با هدیه حاج قاسم به ژنرال روس
ملاقات در ترمینال فضایی؛ وقتی ماهواره‌های خصوصی ایران، معادلات جهانی را به هم می‌زنند!
شهرهای گمشده‌ای که باستان‌شناسان هنوز پیدا نکرده‌اند؛ از ایچتاوی تا ال‌یهودو