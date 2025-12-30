باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - حجت الاسلام محسن مسلمی رئیس تبلیغات اسلامی خوی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خوی با گرامیداشت ایام معنوی اعتکاف و ولادت با سعادت امیر المؤمنین حضرت علی گفت: مراسم معنوی اعتکاف سالجاری همراه باسراسر کشور با حضور ۱۷٠٠ نفر از دانش آموزان پسر و دختر در ۳۴ مسجد خوی برگزار می‌شود.

وی افزود: با همکاری صمیمانه اداره آموزش و پرورش تا پایان مدت ثبت نام تعداد معتکفین دانش آموزی به ۲٠٠٠ هزار نفر خواهد رسید.

مسلمی گفت: یکی از نکات قوت اعتکاف امسال در خوی، اعتکاف مادر دختری است که در بعضی مساجد برگزار می‌شود، بارزترین قسمت این برنامه آماده سازی امکانات رفاهی در مساجد مورد نظر برای نگهداری بچه های کوچک توسط مادران معتکف می باشد.

رئیس تبلیغات اسلامی خوی گفت: بعداز دوران کرونا و زلزله امسال دومین سالی است که اعتکاف دانشجویی با حضور دانشجویان دختر و پسر برگزار می‌شود.

مسلمی به تعداد مساجد برگزار کننده اعتکاف اشاره کرد و گفت: با عنایت الهی تعداد مساجد برگزار کننده اعتکاف امسال به ۳۴ مسجد می رسد که مسجد سیدالشهدا مخصوص آقایان و مسجد حاج بابا مخصوص طلاب و روحانیون و ۵ مسجد در بخش ها و روستاها و ۲۷ مسجد مخصوص دانش آموزان و دانشجویان است.

حجت الاسلام مسلمی خاطر نشان کرد: ویژه برنامه خاصی که امسال برای اولین بار در خوی برگزار می‌شود افتتاحیه تجمیعی اعتکاف دانش آموزی است که با حضور دانش آموزان معتکف به همراه خانواده آنها در شب ولادت امام علی ساعت ۱۹/۳٠ دقیقه در مصلی نماز جمعه با سخنرانی استاد ماندگاری برگزار می‌شود.

وی افزود: در این همایش، مراسم شب ولادت امیر مؤمنان علی (ع) و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد و در همین برنامه بسته های فرهنگی به همه دانش آموزان معتکف اهدا خواهد شد.

مسلمی گفت: مهمترین بخش این همایش ابلاغ و انتشار پیام معتکفین دانش آموزی به سراسر جهان، مخصوصا استکبار جهانی که سالهاست تلاش می کنند جوانان و نوجوانان کشور را از تدین، سیر در مسیر صراط مستقیم علوی باز دارند.

وی اضافه نمود: جهانیان ببینند و آگاه باشند که جوانان ایران پیرو خط مستقیم علوی و حسینی هستند و قدم زدن در راه امیر مؤمنان را با هیچ چیز عوض نمی کنند.

رئیس تبلیغات اسلامی خوی درباره برنامه های فرهنگی و مذهبی اعتکاف دانش آموزی نیز گفت: به همت طلاب و روحانیون برادران و خواهران برنامه های خاص تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، برنامه زندگی با آیه ها، برگزاری نماز جماعت اول وقت، حلقه های تبیینی و معرفتی، جلسات صمیمی پرسش و پاسخ مذهبی و اجتماعی و جلسات تبیین وجوب حجاب و عفاف مخصوص دختران و سخنرانی های مذهبی، قرائت دعاهای کمیل و توسل و چندین برنامه دیگر فرهنگی در اعتکاف دانش آموزی اجرا خواهد شد.

حجت الاسلام مسلمی در پایان سخنان خود از همه خیرین، ادارات و نهاد های دولتی که در تامین هزینه برگزاری مراسم اعتکاف دانش آموزی مشارکت نموده اند تشکر و قدردانی نمود.