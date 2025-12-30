روسیه با صدور بیانیه‌ای نسبت به تهدیدات اسرائیل علیه ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی عمیق از تهدیدات رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران، این سیاست‌ها را «غیرمسئولانه» خواند و نسبت به پیامد‌های ویرانگر آن بر امنیت جهانی هشدار داد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه از جنگ‌افروزان خواست تا از تشدید تنش‌ها پیرامون ایران و برنامه هسته‌ای آن خودداری کنند. او در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، تاکید کرد: «ما از صاحبان تفکرات داغ (تندروها) می‌خواهیم که خطر مسیر مخرب خود را درک کنند و اشتباهات فاحش ژوئن ۲۰۲۵ (جنگ ۱۲ روزه) را تکرار نکنند.»

مسکو معتقد است این اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل تأثیری مخرب بر نظام جهانی «عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای» دارد و خطر بروز یک درگیری بزرگ در خاورمیانه را به شدت افزایش می‌دهد. زاخاروفا خاطرنشان کرد که تکرار تنش‌ها می‌تواند بار دیگر فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران را با چالش جدی مواجه کند.

اوایل امروز نیز کرملین پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن از حمله دیگری به ایران حمایت خواهد کرد، گفت که ایجاد گفت‌و‌گو با ایران ضروری است و از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش خودداری کنند.

منبع: آر تی

برچسب ها: حمله اسرائیل به ایران ، حمله ایران به اسرائیل
خبرهای مرتبط
لفاظی ترامپ علیه ایران در دیدار با نتانیاهو: شنیده‌ام ایران می‌خواهد با ما توافق کند
تلاش نتانیاهو برای انسداد مسیر دیپلماسی با تهران در دیدار با ترامپ
یاوه گویی نتانیاهو درباره واکنش سخت به تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
تهدید دولت وحشی آمریکا جنایتکار علیه ایران نقض آشک
۰۰:۰۸ ۱۰ دی ۱۴۰۴
تهدید دولت وحشی آمریکا جنایتکار علیه ایران نقض آشکار منشور ملل متحد است
۱
۱
پاسخ دادن
آمریکا ۱۰ فرد و نهاد را به بهانه همکاری ایران و ونزوئلا تحریم کرد
سنتکام نتایج عملیات‌های خود علیه داعش را اعلام کرد
روسیه نگرانی عمیق خود را از تهدیدات اسرائیل علیه ایران ابراز کرد
تیراندازی سنگین در پایتخت سوریه+ فیلم
پخش یک موسیقی مرموز از رادیوی روز قیامت روسیه
امارات برخلاف اولتیماتوم ریاض بر طبل جنگ در یمن می‌کوبد
تعطیلی موقت مرز‌های سوریه و ترکیه
گزارش تکان‌دهنده از وضعیت اسرای فلسطینی در سال ۲۰۲۵
هشدار ۱۰ کشور غربی نسبت به اوضاع فاجعه‌بار غزه
تلاش زلنسکی برای کشاندن نیرو‌های آمریکایی به خاک اوکراین
آخرین اخبار
روسیه نگرانی عمیق خود را از تهدیدات اسرائیل علیه ایران ابراز کرد
تعطیلی موقت مرز‌های سوریه و ترکیه
هشدار ۱۰ کشور غربی نسبت به اوضاع فاجعه‌بار غزه
تلاش زلنسکی برای کشاندن نیرو‌های آمریکایی به خاک اوکراین
تیراندازی سنگین در پایتخت سوریه+ فیلم
پخش یک موسیقی مرموز از رادیوی روز قیامت روسیه
امارات برخلاف اولتیماتوم ریاض بر طبل جنگ در یمن می‌کوبد
آمریکا ۱۰ فرد و نهاد را به بهانه همکاری ایران و ونزوئلا تحریم کرد
سنتکام نتایج عملیات‌های خود علیه داعش را اعلام کرد
گزارش تکان‌دهنده از وضعیت اسرای فلسطینی در سال ۲۰۲۵
بازداشت ۴ عضو داعش به اتهام اقدام برای حملات انتحاری در ترکیه
دستور تخلیه ۱۴ روستا اوکراین در نزدیکی مرز با بلاروس
جنگ بیانیه‌ها؛ امارات اتهام عربستان را «مستهجن» خواند!
«مرگ تدریجی» بیماران سرطانی در غزه
اولتیماتوم بی‌سابقه ریاض به ابوظبی برای خروج از یمن
کرملین: پس از حملهٔ پهپادی، موضع روسیه درباره اوکراین سخت‌تر می‌شود
واکنش روسیه به تهدیدات ترامپ علیه ایران
نمایش قدرت بلاروس با رونمایی از موشک‌های مافوق صوت «اورشنیک» روسیه
ترامپ با وجود مخالفت اسرائیل همچنان فروش جنگنده به ترکیه اصرار دارد
هرتزوگ ادعای ترامپ درباره بخشش نتانیاهو را تکذیب کرد
تحلیل: آیا صلح در اوکراین پس از مذاکرات ترامپ-زلنسکی نزدیک‌تر شده است؟
انصارالله: حضور اسرائیلی‌ها در سومالی‌لند یک هدف مشروع است
شیخ نعیم قاسم: علامه مصباح یزدی «صاحب اندیشه اصیل» بود
زلنسکی: ضمانت‌های امنیتی آمریکا برای ۱۵ سال تعیین شده است
چهار عامل اصلی که در سال ۲۰۲۶ بر جنگ غزه اثرگذار خواهد بود
کاهش قابل توجه صادرات تسلیحات آلمان به اوکراین
ژئوپلتیک جدید انرژی توان ایران را احیا می‌کند
حمله به اقامتگاه پوتین و واکنش سیاستمداران روس
عربستان پس از ورود محموله تسلیحاتی به یمن، از انجام حملات هوایی خبر داد
سیا پشت حمله به تأسیسات بندری ونزوئلا