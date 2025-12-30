باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه با ابراز نگرانی عمیق از تهدیدات رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران، این سیاست‌ها را «غیرمسئولانه» خواند و نسبت به پیامد‌های ویرانگر آن بر امنیت جهانی هشدار داد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه شامگاه سه‌شنبه از جنگ‌افروزان خواست تا از تشدید تنش‌ها پیرامون ایران و برنامه هسته‌ای آن خودداری کنند. او در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، تاکید کرد: «ما از صاحبان تفکرات داغ (تندروها) می‌خواهیم که خطر مسیر مخرب خود را درک کنند و اشتباهات فاحش ژوئن ۲۰۲۵ (جنگ ۱۲ روزه) را تکرار نکنند.»

مسکو معتقد است این اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل تأثیری مخرب بر نظام جهانی «عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای» دارد و خطر بروز یک درگیری بزرگ در خاورمیانه را به شدت افزایش می‌دهد. زاخاروفا خاطرنشان کرد که تکرار تنش‌ها می‌تواند بار دیگر فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران را با چالش جدی مواجه کند.

اوایل امروز نیز کرملین پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت واشنگتن از حمله دیگری به ایران حمایت خواهد کرد، گفت که ایجاد گفت‌و‌گو با ایران ضروری است و از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش خودداری کنند.

منبع: آر تی