روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا، مهدهای کودک تعطیل، آموزش ابتدایی غیرحضوری و آغاز به‌کار ادارات فردا با یک ساعت تأخیر آغاز می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان _ کلیه مهدهای کودک و مراکز پیش‌دبستانی در سراسر استان تعطیل بوده و آموزش در مقاطع ابتدایی به صورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزشی دنبال می‌شود.

همچنین مادران شاغل دارای فرزند زیر ۶ سال می‌توانند با هماهنگی مدیر مجموعه مربوطه از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: فعالیت کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان در روز چهارشنبه با یک ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.

روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و مدیریت مصرف انرژی، اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را از مراجع رسمی دنبال کنند.

منبع مهر

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، تعطیلی ادارات
خبرهای مرتبط
امروز در کدام شهرستان‌ها تعطیلی داریم؟
خلق قابی متفاوت از خراسان جنوبی
انعکاس احیای دانش‌آموزی خراسان جنوبی در قاب شبکه سراسری آموزش
شهربازی‌ها از سوی استاندارد بازرسی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تعطیلی مهدهای کودک و غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی خراسان جنوبی
آخرین اخبار
تعطیلی مهدهای کودک و غیرحضوری شدن مدارس ابتدایی خراسان جنوبی
برگزاری مراسم گرامیداشت نهم دی‌ماه در مسجد جامع شهر سرایان