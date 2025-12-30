عمل جراحی محمد عمری بازیکن جوان تیم فوتبال پرسپولیس با موفقیت پشت سر گذاشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد عمری ملی پوش جوان  تیم فوتبال پرسپولیس، طی سه هفته اخیر با درد از ناحیه زانو مواجه بود که این موضوع تحت نظر کادر پزشکی و متخصصین ارتوپدی کشور مدیریت شد.

با توجه به تعطیلی مسابقات و پس از هماهنگی با تیم پزشکی، تصمیم گرفته شد این بازیکن در بهترین زمان ممکن تحت یک عمل جراحی کوچک و برنامه‌ریزی‌شده قرار بگیرد.

از این رو و با هماهنگی های انجام شده قبلی، این جراحی امروز توسط دکتر کیهانی انجام شد و پیش‌بینی می‌شود دوره دوری محمد عمری از تمرینات حدود ۵ تا ۶ هفته خواهد بود.

منبع: باشگاه پرسپولیس 

