باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: افزایش حقوق کارمندان پلکانی و قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود.هر یک درصد افزایش حقوق بین ۲۵ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد.

او اظهار داشت: ۸ میلیارد دلار فاصله فروش نفت و وصول ما در ۸ ماه اخیر است و کل منابع درآمدی ما ۴۲ میلیارد دلار است. کسری بودجه قطعا تورم‌زا است،به طوری که عدد آن ۸۰۰ همت است.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: مجلس برای تقویت حقوق نیرو‌های مسلح تلاش بیشتری خواهد کرد و برای موضوع فقر نگران است.

وی در پاسخ به سوالی مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا وقتی بنزین نداریم باید اجازه مصرف بنزین یارانه‌ای به افرادی داده شود که می‌خواهند دور دور کنند و مسافرت بروند افزود: دولت اختیار تعیین قیمت حامل‌های انرژی را دارد و حتی می‌تواند بنزین را تا لیتری ۲۰ هزار تومان گران کند و مجلس فقط می‌تواند میزان مصرف را مشخص کند.