\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u061b \u062d\u062f\u06cc\u062b \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc \u067e\u0648\u0631 _ \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u0645\u0646\u06af\u0634\u062a \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0635\u06cc\u062f\u0648\u0646 \u0631\u0627 \u0633\u0641\u06cc\u062f \u067e\u0648\u0634 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u0645\u0646\u06af\u0634\u062a \u0647\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0628\u0627 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u0633\u0641\u06cc\u062f\u067e\u0648\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0638\u0631 \u0632\u0645\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0628\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\n\u00a0