با ورود سامانه بارشی به خوزستان، بارش‌ها در ارتفاعات استان به صورت برف بوده که موجب سفید پوش شدن برخی مناطق شده‌است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حدیث ابراهیمی پور _ بارش برف منطقه امامزاده عبدالله در ارتفاعات منگشت شهرستان صیدون را سفید پوش کرد.

ارتفاعات منگشت هر ساله با بارش برف سفیدپوش می‌شود و مناظر زمستانی بسیار زیبایی در منطقه ایجاد می‌کند.

