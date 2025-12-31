باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سامان آقا زمانی بازیکن سابق پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سرخپوشان در آخرین بازی نیم فصل اول برابر تیم مس رفسنجان اظهار کرد: بازیکنان سنگ تمام گذاشتند و صد خود را در این بازی گذاشتند. البته یک مقدار وضعیت زمین بازی جالب نبود و فشار بر روی بازیکنان بود. ان شاء الله در نیم فصل دوم ۲ بازیکن خوب می‌گیریم و تقویت می‌شویم. با وجود اینکه اوسمار چند هفته هست که به تیم پرسپولیس اضافه شده، تاثیر مثبت خود را گذاشته است.

آقا زمانی درباره اینکه برد‌های اقتصادی سرخپوشان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم کسب نتیجه مهم است. بازی‌های لیگ هم پرگل نیستند و بیشتر دیدار‌ها با نتیجه یک بر صفر تمام می‌شود و گاهی اوقات هم نتیجه ۲ بر یک به دست می‌آید. فوروارد گلزن در لیگ ایران نیست و همه هم به این موضوع واقف هستند.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد اورونوف و بیفوما را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به نظرم اگر مربی بدنساز تیم پرسپولیس بتواند بر روی این بازیکنان کار کند و مصدومیت نداشته باشند خیلی می‌توانند کمک کنند.

او درباره اینکه علیپور ۷ هفته هست که برای پرسپولیس گل نزده است، اظهار کرد: علیپور استعدادی دارد که هیچ فورواردی در ایران ندارد و او در نیم فصل دوم تاثیرش را می‌گذارد و خیلی به تیم ما کمک می‌کند.

آقا زمانی درباره اینکه پرسپولیس در نیم فصل دوم باید در چه پست‌هایی بازیکن بگیرد، گفت: به نظرم خط حمله خود را باید تقویت کنیم. همچنین در دفاع راست هم باید بازیکن بگیریم، چون من شنیدم سرژ اوریه هم قرار است جدا شود. اگر این ۲ پست را تقویت کنیم، بازیکنان دیگر پست‌ها عالی هستند.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد سرخپوشان در نیم فصل اول را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: به نظرم با توجه به حواشی که بود و تغییر سرمربی که رخ داد و تیم به خوبی بسته نشد، عمکرد تیم خیلی خوب بوده است. ان شا الله نیم فصل دوم جام قهرمانی را به دست می‌آوریم.

او درباره اینکه اظهارات زنوزی مبنی بر شعار‌های قومیتی علیه تراکتوری‌ها بیان کرد: به نظرم اصلا همه شهر‌ها زیر پرچم ایران هستند و این قومیتی کردن شهر‌ها زیاد جالب نیست و زنوزی هم به این مسائل واقف هست. معتقدم همه ما متحد و یکدل باشیم خوب است.

آقا زمانی درباره اینکه زنوزی مدعی شده که مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در تحریک هواداران برای دادن شعار‌ها علیه تراکتور نقش دارند، گفت: این صحبت‌های حاشیه‌ای هست و به نظرم به این حواشی دامن نزنیم بهتر است.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه تراکتوری‌ها تهدید به کناره گیری از لیگ کردند، گفت: من مصاحبه زنوزی را نشنیدم و نمی‌توانم درباره اظهاراتش نظر بدهم.

او درباره اینکه فحاشی‌ها در ورزشگاه‌ها را چطور ارزیابی می‌کند و یک بار هم به کریم باقری و افشین پیروانی فحاشی کردند، بیان کرد: باقری و پیروانی در عرصه ملی و باشگاهی ثابت شده هستند و کمک‌های بزرگی به فوتبال کشورمان کردند. کریم باقری که خودش اصالتا تبریزی هست و احترامش واجب است.

آقا زمانی درباره اینکه محرومیت تماشاگران پرسپولیس و تراکتور تاکنون قدرت بازدارنگی نداشته است، گفت: به نظرم فدراسیون فوتبال باید تصمیم جدی در مورد سکو‌ها بگیرد و اگر همین طور فحاشی‌ها ادامه پیدا کند برای فوتبالمان قشنگ نیست.

او درباره اینکه پرسپولیس ورزشگاه مناسب هم در اختیار ندارد، گفت: به نظرم همه به این موضوع واقف هستم و امیدوارم تصمیم کلانی گرفته شود و مردم به استادیوم بیایند. پرسپولیس در ورزشگاه شهر قدس میهمان است و بازی که در ورزشگاه آزادی می‌کند، در ورزشگاه شهر قدس نمی‌تواند بازی خوبی انجام بدهد و حمایت تماشاگرانش را به آن صورت ندارد.