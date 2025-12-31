باشگاه پرسپولیس با نظر اوسمار قصد دارد ایگور سرگیف و خواجه اکبر علیجانوف بازیکنان ملی پوش ازبکستان را به خدمت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فصل نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال چند روز پیش در حالی شروع شد که گمانه زنی‌ها درباره خرید‌های پرسپولیس برای نیم فصل دوم مطرح شده است.

گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس به دنبال تقویت خط حمله خود هست تا در صورت نبود علیپور به علت مصدومیت و محرومیت، سرخپوشان با کمبود مهاجم برابر رقبای خود مواجه نشوند.

ایگور سرگیف مهاجم ازبکستانی یکی از گزینه‌های مدنظر پرسپولیس برای تقویت خط حمله این تیم است. گفته می‌شود سرخپوشان مذاکرات خود را بازیکن شروع کردند و طرفین به توافقاتی رسیدند و احتمال جذب این بازیکن ازبکی وجود دارد.

سرژ اوریه و یعقوب براجعه نتوانستند رضایت کادر فنی را در پست دفاع راست جلب کنند به خاطر همین اوسمار در نقل و انتقالات نیم فصل دوم به دنبال جذب مدافع راست است تا این پست را تقویت کند.

شنیده می‌شود اکبر علیجانوف مدافع راست تیم ملی ازبکستان گزینه مدنظر اوسمار برای نیم فصل دوم است. به نظر می‌رسد علیجانوف شانس زیادی برای پیوستن به پرسپولیس دارد.

اگر سرخپوشان بتوانند سرگیف و علیجانوف را جذب کنند در آن صورت تعداد بازیکنان ازبکستانی پرسپولیس با اورونوف به ۳ نفر می‌رسد.

به هر حال این ۲ انتقال نزدیک به ۲ میلیون دلار برای پرسپولیس آب خواهد خورد.