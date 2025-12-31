یک نماینده مجلس از تلاش کمیسیون برنامه و بودجه برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان فراتر از لایحه ۲۰ درصدی دولت خبر داد و درمورد آن توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فریدون همتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد حقوق‌ها و دیدگاه مجلس در رابطه با تناسب نداشتن افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم موجود و این که آیا مجلس تصمیمی برای اصلاح این امر دارد؟ گفت: ما در مجلس قبول داریم و دولت نیز اذعان دارد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها متناسب با تورم موجود نیست.

در قانون خدمات کشوری تأکید شده است که افزایش حقوق باید با تورم تناسب داشته باشد تا قدرت خرید اقشار کارمند و بازنشسته تضعیف نشود. با وجود محدودیت‌های منابع، پیشنهاداتی در لایحه بودجه داریم که مجلس این اختیار و اجازه را دارد تا با همکاری دولت، در این موارد اصلاحاتی اعمال کند. ما در دل لایحه بودجه مواردی را شناسایی کرده‌ایم که می‌توانیم با جابه‌جایی یا حذف برخی بندها، حداقل حقوق را به میزان ۳۰ درصد افزایش دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد این که دولت در دفاع از رویکرد خود عنوان می‌کند که علاوه بر افزایش مستقیم ۲۰ درصدی، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیز برای کارکنان و فعالان اقتصادی اِعمال کرده است. آیا این اقدامات دولت برای جبران فشار تورم کافی تلقی می‌شود؟ ادامه داد: دولت بر این باور است که از طریق این دو محل، افزایش مستقیم و معافیت مالیاتی توانسته است بخشی از فشار تورمی را تأمین کند، اما اذعان داریم که کافی نیست. نقطه مشترک همه نمایندگان مجلس، نگرانی از کافی نبودن این افزایش ۲۰ درصدی و تناسب نداشتن آن با تورم است و قطعاً در مجلس پیگیری خواهد شد.

همتی درمورد این که اگر مجلس بتواند با افزایش ۱۰ درصدی، میزان افزایش حقوق را به ۳۰ درصد برساند، آیا سقف معافیت مالیاتی ۴۰ میلیون تومانی حفظ خواهد شد؟ گفت: در مورد سقف مالیاتی هنوز بحث دقیقی صورت نگرفته است، اما بنای ما بر این است که آن سقف مالیاتی نیز در کنار افزایش ۳۰ درصدی برقرار خواهد بود.

هدف این است که این افزایش تا حدودی بتواند نیاز‌های معیشتی کارکنان دولت، بازنشستگان و دهک‌های پایین جامعه که حقوق ثابت دارند را در سال آینده پوشش دهد  و به نرخ تورم نزدیک‌تر شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد برنامه دولت و مجلس برای کنترل تورم در سال آینده ادامه داد: کنترل تورم یک موضوع ملی است؛ بنابراین ما باید در هر دو حوزه برنامه داشته باشیم: اولاً افزایش میزان پرداخت‌ها به کارمندان و بازنشستگان، و ثانیاً تلاش جدی برای مهار تورم. اگر تورم مهار نشود، هیچ‌گاه افزایش‌های صورت گرفته نمی‌توانند پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشند. به عنوان مثال، می‌توانیم از منابعی مانند صرفه‌جویی در ۳ و نیم میلیارد یوروی در نظر گرفته شده برای واردات بنزین، برای پوشش این شکاف در پرداخت‌ها استفاده کنیم.

برچسب ها: حقوق و دستمزد ، حقوق کارگران ، تورم اقتصادی
خبرهای مرتبط
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رکود خرید و انبوه املاک بانک‌ها دو عامل اصلی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها هستند
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
آیا رکود بازار خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود؟
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
صادرات قوی و نقدینگی مهار شده؛ راه‌های خروج از تورم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۱۰ دی ۱۴۰۴
تا حق مردم را کامل و مستقیم ندهید ار ارز ها و یارانه های پنهان و قیمت ها را جهانی و با نظارت و درآمد ها هم همینطور انجام ندهید مشکلی حل نمیشه حق مردم داده بصورت رانت و قاچاق بلعیده میشه راضی هستید پولی که حق مردم هست را سرازیر کنید تو جیب عده ای خاص ولی به خود مردم مستقیم ندهید بعد بگوئید چون تاثیر نداشت حذف میکنیم اسن جیب اون جیب میکنید و فیلم بازی میکنید فقط شرم بر شما ننگ بر شما و امثال شما
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۹:۵۷ ۱۰ دی ۱۴۰۴
حقوق بگیران بیچاره وبی دفاع هستند زیر تورم دارند له می شوند.
۰
۶
پاسخ دادن
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
آخرین اخبار
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود
اصفهان دومین استان عرضه کننده بنزین سوپر وارداتی خواهد بود
مشارکت پتروشیمی‌ها در توسعه میادین گازی، کلید تأمین پایدار خوراک
از ورود نقدینگی تا جابجا شدن نقدینگی به سمت سهام
طرح ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان تمدید شد
نگرانی مرغداران نسبت به حذف یکباره ارز ترجیحی
کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه نسبت به ۱۰ روز گذشته
تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی نقطه اطمینانی برای کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۰ دی ماه
بررسی بسته حمایتی و اصلاحات ارزی و مالیاتی
همتی: ثبات اقتصادی، اولویت اول بانک مرکزی است
افزایش دو برابری ظرفیت تولید گاز در فاز ۱۱ پارس جنوبی
عرضه روغن در بازار افزایش می یابد
مشکلات اصناف در حوزه مالیات و مجوز‌ها در حال رفع شدن است/ پیگیری رفع حل مشکل درگاه ملی مجوز‌ها
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی مشخص نیست/ پیگیر پرداخت یارانه نان هستم
مرغ‌ها گرسنه‌اند/ هشدار کاهش چشمگیر تولید تخم مرغ
کاهش هزینه‌های ساخت مسکن از طریق اجرای ماده ۵۰
وظیفه اصلی بانک مرکزی مهار تورم است/ حتماً بساط فساد و رانت ناشی از چند نرخی بودن ارز را جمع می‌کنیم
اتصال ریلی ایران به چین از طریق افغانستان
افزایش بیش از ۴۸ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز منفی شاخص کل هم وزن
۱۲ مصوبه هیات واگذاری از شرکت ساختمان نفت تا نیروگاههای حرارتی
رد بودجه ۱۴۰۵ هشداری جدی به دولت بود/ بحران جدی در بازار مرغ و دام در راه است
اعلام سقف جدید تراکنش با رمز دوم ثابت
کشور‌های با تورم بالا شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند
نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است