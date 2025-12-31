شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم جشن شب میلاد امام جواد (ع) در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم جشن شب میلاد امام جواد (ع) در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم با حضور حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر، علیرضا خاکپور فرماندار شهرستان اهر، سرهنگ پاسدار توکل فرهادی فرمانده سپاه ناحیه اهر، حجت الاسلام و المسلمین صادقیان مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اهر، روحانیون، رؤسای ادارات، بسیجیان و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر مراسم جشن شب میلاد امام جواد (ع) در مسجد صاحب الامر (عج) شهرستان اهر برگزار شد. در این مراسم یوسف محجوب اهری از ذاکرین اهل بیت (ع) در ارتباط با میلاد امام جواد (ع) مدیحه سرایی کرد و همچنین به مناسبت ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اشعار حماسی خواند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

