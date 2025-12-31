حادثه برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در محور سربیشه_نهبندان ١۵ مصدوم برجای گذاشت.

بامداد امروز برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در کیلومتر ۱۷ محور سربیشه نهبندان ۱۵مصدوم برجای گذاشت که حال دو نفر وخیم اعلام شده است. 

مصدومان حادثه به بیمارستان سربیشه منتقل شدند. 

این اتوبوس از مبدا مشهد به سمت زاهدان در حال حرکت بود. 

