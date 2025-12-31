حادثه برخورد اتوبوس مسافربری با کامیون در محور سربیشه_نهبندان ١۵ مصدوم برجای گذاشت.

\n\u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0627\u062a\u0648\u0628\u0648\u0633 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u06a9\u0627\u0645\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u06f1\u06f7 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0633\u0631\u0628\u06cc\u0634\u0647 \u0646\u0647\u0628\u0646\u062f\u0627\u0646 \u06f1\u06f5\u0645\u0635\u062f\u0648\u0645 \u0628\u0631\u062c\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a \u06a9\u0647 \u062d\u0627\u0644 \u062f\u0648 \u0646\u0641\u0631 \u0648\u062e\u06cc\u0645 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u0645\u0635\u062f\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0631\u0628\u06cc\u0634\u0647 \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u0634\u062f\u0646\u062f.\u00a0\n\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062a\u0648\u0628\u0648\u0633 \u0627\u0632 \u0645\u0628\u062f\u0627 \u0645\u0634\u0647\u062f \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0632\u0627\u0647\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0631\u06a9\u062a \u0628\u0648\u062f.\u00a0