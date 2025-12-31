باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که سالمندان با آن مواجه هستند + فیلم

مدرس تخصصی امداد و نجات در مورد یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که سالمندان با آن مواجه هستند توضیحاتی ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان ایزدپناه، مدرس تخصصی امداد و نجات با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که سالمندان با آن مواجه هستند نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که سالمندان با آن مواجه هستند + فیلم
young journalists club

مدیریت بحران هنگام وقوع حوادث، حرف اول را می‌زند

25 درصد از سالمندان کشور زیر چتر حمایت کمیته امدادامام خمینی (ره)

یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که سالمندان با آن مواجه هستند + فیلم
young journalists club

اجرای طرح «یلدانه» با شعار «یلدا برای همه» در اردبیل

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ترامپ: همه‌چیز با قاسم سلیمانی آغاز شد + فیلم
۴۱۹۴

ترامپ: همه‌چیز با قاسم سلیمانی آغاز شد + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
رحیم مجیدی مهر؛ قهرمان واقعی این روزها + فیلم
۹۰۰

رحیم مجیدی مهر؛ قهرمان واقعی این روزها + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
از کشته‌سازی تا دروغ، ترفندهای تکراری اینترنشنال برای ایجاد آشوب در ایران + فیلم
۶۷۹

از کشته‌سازی تا دروغ، ترفندهای تکراری اینترنشنال برای ایجاد آشوب در ایران + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
سقف‌ها به کارخانه برق تبدیل شدند + فیلم
۶۷۶

سقف‌ها به کارخانه برق تبدیل شدند + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
افکار عمومی آمریکا علیه حمایت بی‌قید و شرط از نتانیاهو + فیلم
۵۱۷

افکار عمومی آمریکا علیه حمایت بی‌قید و شرط از نتانیاهو + فیلم

۱۰ . دی . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.