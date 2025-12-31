باشگاه خبرنگاران جوان- سردار احمد کرمیاسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور بهویژه جادههای شمالی خبر داد و اظهار کرد: این محدودیتها به منظور ارتقای ایمنی، تسهیل عبور و مرور و مدیریت ترافیک در روزهای پایانی هفته و با توجه به افزایش حجم سفرها اجرا خواهد شد.
وی افزود: تردد تمامی موتورسیکلتها از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.
به گفته سردار کرمیاسد، تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی در صورت انجام مأموریتهای ضروری و در مسیر مجاز جریان ترافیک، از این ممنوعیت مستثنا هستند.
محدودیتهای محور کرج–چالوس
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیتهای محور کرج–چالوس تصریح کرد:
• تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است.
• در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۱۰، ۱۱ و ۱۲ دیماه ۱۴۰۴) در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای یکطرفه مقطعی بنا به تشخیص مأموران پلیس راه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: محدودیت قطعی تردد در این محور در روز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ به شرح زیر اجرا میشود:
• از ساعت ۱۲:۰۰، تردد خودروهایی که مقصد آنها چالوس است، از آزادراه تهران–شمال محدود خواهد شد.
• از ساعت ۱۳:۰۰، محور از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به طور کامل مسدود میشود.
• از ساعت ۱۵:۰۰، محور مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا خواهد شد.
• این طرح ساعت ۲۴:۰۰ پایان یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه میشود.
سردار کرمیاسد تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان اتمام زودتر از موعد طرح یکطرفه وجود دارد. همچنین تردد ساکنان و افراد محلی از جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله آزاد است، اما خودروهایی که قصد تردد جنوب به شمال دارند، از ساعت اعلامشده اجازه عبور از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
محدودیتهای محور هراز
وی درباره محور هراز گفت:
• تردد کلیه تریلرها در این محور همچنان ممنوع است.
• تردد کامیونها و کامیونتها (به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۰ دیماه و همچنین از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه (۱۱ تا ۱۴ دیماه ۱۴۰۴) ممنوع خواهد بود.
• در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای مذکور به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال میشود.
محور قدیم رشت–قزوین
رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در محور قدیم رشت–قزوین و بالعکس، در صورت افزایش حجم ترافیک و به تشخیص پلیس راه، تردد انواع تریلر و کامیون (به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۰ دیماه و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۱ و ۱۲ دیماه ۱۴۰۴) ممنوع است.
محور آستارا–اردبیل
به گفته وی، در محور آستارا–اردبیل و بالعکس نیز در صورت افزایش حجم ترافیک، تردد انواع تریلر و کامیون (به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴ ممنوع خواهد بود.
محور فشم
سردار کرمیاسد در ادامه اعلام کرد: در محور قشم، از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روزهای جمعه و شنبه (۱۲ و ۱۳ دیماه ۱۴۰۴)، محدودیت ترافیکی به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم از انتهای میدان آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) اعمال میشود.
هشدار هواشناسی و محدودیتهای احتمالی
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی تا تاریخ ۱۲ دیماه ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع سیلاب، بارش برف و کولاک در مناطق کوهستانی و حادثهخیز، در صورت لزوم برای پیشگیری از سوانح جادهای، محدودیت یا ممنوعیت تردد در محورهای پرخطر کشور اعمال خواهد شد.