شهروندخبرنگار ما به مناسبت ولادت با سعادت امام علی (ع) فیلمی از مراسم جشن این روز فرخنده در شهرستان قم را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله روز سیزدهم ماه رجب برای شیعیان و عاشقان اهل بیت با سایر روزهای سال تفاوت دارد این روز مزین به نام مولای متقیان امام علی (ع) که نامگذاری شده است. به همین مناسبت مردم ولایتمدار کشورمان کوچه و خیابانهای شهر را آذین بندی میکنند و مراسم جشن و شادمانی برگزار میکنند.
در همین راستا در آستانه این روز فرخنده مردم دیندار و متدین شهر قم در حسینیهها و مساجد گرد هم آمدند و با برگزاری مراسم جشن و شادمانی به ساخت مقدس امام اول شیعیان ادای احترام کردند.
