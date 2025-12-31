آموزش مهارت های رقومی زمینه ساز تحول پایدار در مدارس غیر دولتی کردستان است

باشگاه خبرنگاران جوان- پریسابهرامی؛ یاسر علی پناه، امروز در نخستین کمیته برنامه ریزی اجرای طرح جامع ملی آموزش مهارت های رقومی برای معلمان ودانش آموزان مدارس غیر دولتی استان که در محل این اداره برگزار شد، اظهار داشت: با هدف توسعه شایستگی های حرفه ای معلمان در حوزه هوش مصنوعی و بهبود کیفیت فرایندهای یاددهی یادگیری برای دانش آموزان اجرای این طرح در راستای کاهش نابرابری های آموزشی وارتقای عدالت آموزشی در مدارس غیر دولتی استان اجرا می شود.

علی پناه عنوان کرد: معلمان شاغل در پایه های هفتم، هشتم، نهم و دهم ودانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم مدارس غیر دولتی استان در این طرح تحت آموزش قرار می‌گیرند.

وی گفت: طرح مذکور توسط سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی با همکاری معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ومهارت کده خردبینا به عنوان مجری در پنج گام طراحی شده است.

رئیس اداره مدارس ومراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی کردستان اضافه کرد: گام نخست به آموزش و توان افزایی معلمان ودانش آموزان اختصاص دارد، شناسایی و انتخاب معلمان مجرب و دانش آموزان مستعد گام های بعدی اجرا این طرح ملی می باشد.

علی پناه ادامه داد: برگزاری آموزش های تخصصی و پروژه محور گام چهارم و مرحله پایانی، بصورت رویدادی در قالب جشنواره و مسابقه برگزار می شود .

رئیس اداره مدارس ومراکز غیر دولتی کردستان تصریح کرد: محتوای این طرح ملی در 4 مرحله آموزش آنلاین، کارگاه آموزشی وکاربردی آنلاین، انجام پروژه های اختصاصی وآموزش حضوری برای معلمان و در 3 مرحله آموزش برون خط(آفلاین)، آموزش برخط(آنلاین) وآموزش حضوری (کارگاهی)برای دانش آموزان ارائه می شود.

وی اضافه کرد: این طرح در چارچوب اسنادبالادستی و مستند به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش،قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، بیانه گام دوم انقلاب اسلامی، نقشه جامع علمی کشور و تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت آموزش وپرورش و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات اجرا می شود.

رئیس اداره مدارس ومراکز غیر دولتی کردستان این طرح را گام مهمی در مسیر تحول دیجیتال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوظهور دانست و یکی از ضرورت ها و نیازهای کلیدی را آموزش و توانمندسازی معلمان در استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در کلاس درس عنوان کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در دنیای امروز، سواد رقومی یک مهارت جانبی نبوده و بخشی از سواد زندگی است و برای پیشرو بودن، باید از مصرف‌کننده‌ی فناوری به خالق و هدایتگر آن تبدیل شد.