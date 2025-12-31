با آغاز بارش‌های زمستانی و سفیدپوش شدن دشت‌ها، کوه‌ها و ارتفاعات شهرستان سلسله، طبیعت این منطقه جلوه‌ای خاص و چشم‌نواز به خود گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بارش برف که در روز‌های اخیر بخش‌های وسیعی از شهرستان را فراگرفته، علاوه بر ایجاد مناظری زیبا، شرایط مناسبی را برای حضور و استقرار پرندگان مهاجر فراهم کرده است.

بر اساس مشاهدات میدانی، هم‌زمان با کاهش دما در مناطق سردسیر، گونه‌های مختلفی از پرندگان مهاجر برای گذران فصل سرما به دشت‌ها و منابع طبیعی شهرستان سلسله مهاجرت کرده‌اند و این منطقه را به‌عنوان زیستگاهی امن و مناسب برگزیده‌اند. حضور این پرندگان در کنار طبیعت برفی، جلوه‌ای کم‌نظیر از هم‌زیستی حیات‌وحش و طبیعت زمستانی را به نمایش گذاشته است.

کارشناسان محیط‌زیست معتقدند بارش‌های مناسب و وضعیت مطلوب منابع آبی و پوشش طبیعی منطقه، نقش مهمی در جذب پرندگان مهاجر دارد و می‌تواند به پایداری تنوع زیستی شهرستان کمک کند. در این میان، پرواز دسته‌جمعی پرندگان بر فراز دشت‌های سفیدپوش و نشستن آنها در حاشیه آبگیر‌ها و اراضی طبیعی، صحنه‌هایی تماشایی خلق کرده که توجه علاقه‌مندان به طبیعت، عکاسان و دوستداران حیات‌وحش را به خود جلب کرده است.

این مناظر زمستانی علاوه بر ارزش‌های زیست‌محیطی، می‌تواند ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری طبیعی در شهرستان سلسله باشد؛ ظرفیتی که با حفظ و صیانت از محیط‌زیست، می‌تواند به معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های طبیعی منطقه کمک کند.

بارش برف و باران ، پرندگان ، لرستان
