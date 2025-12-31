باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانههای انگلیسی امروز چهارشنبه گزارش دادند که اوکراین در پی تلاش نیروهای خود برای هدف قرار دادن اقامتگاه ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، تحت فشارهای دیپلماتیک شدیدی از سوی چندین کشور جهان قرار گرفته است.
در گزارش روزنامه «فایننشال تایمز» آمده است: «هند، پاکستان و امارات متحده عربی در محکومیت حمله به اقامتگاه رهبر روسیه به ترامپ پیوستند. مقامات اوکراینی روز سهشنبه با شتاب در تلاش بودند تا تبعات دیپلماتیک اظهارات روسیه را مهار کنند.»
این روزنامه اعلام کرد که کییف از واکنشهای این سه کشور ابراز تاسف کرده، اما از ارزیابی سخنان ترامپ خودداری نموده است. در این گزارش افزوده شده: «آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین روز سهشنبه اعلام کرد که کییف از اظهارات این سه کشور ناامید شده است، اما به نظرات ترامپ نپرداخت.»
کییف در شب ۲۹ دسامبر با استفاده از ۹۱ پهپاد، حملهای به اقامتگاه رئیسجمهور روسیه در استان «نووگورود» انجام داد که نیروهای پدافند هوایی روسیه موفق به انهدام تمامی اهداف شدند. پس از آن، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو در موضع خود در مذاکرات مربوط به اوکراین تجدیدنظر خواهد کرد.
همچنین دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین تصریح کرد که چنین تحریکاتی تلاشهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را تضعیف میکند، اما بر گفتوگو میان روسیه و آمریکا تاثیری نخواهد گذاشت و تاکید کرد که دو رئیسجمهور به تعامل با یکدیگر ادامه میدهند. او افزود که نظامیان روسیه میدانند چگونه، با چه وسیلهای و در چه زمانی به این حمله اوکراین پاسخ دهند.
از سوی دیگر، یوری اوشاکوف دستیار رئیسجمهور روسیه اظهار داشت که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، شوک و خشم شدید خود را نسبت به تلاش کییف برای حمله به اقامتگاه پوتین ابراز کرده است. اوشاکوف به خبرنگاران گفت: «رئیسجمهور آمریکا از این خبر (حمله به اقامتگاه پوتین) شوکه شد؛ او بسیار خشمگین بود و گفت که حتی نمیتواند چنین اقدامات دیوانهواری را (از سوی اوکراین) تصور کند.»
منبع: اسپوتنیک