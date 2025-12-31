باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی سلیمی گفت: به دنبال اعلام گزارشهای مردمی و اداره راهداری مبنی بر در راه ماندگی تعداد زیادی از خودروها در محور کوهستانی خوشییلاق، بلافاصله مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان (EOC) تیمهای امدادی را به منطقه اعزام کرد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با اشاره به شرایط جوی حاکم بر منطقه افزود: بارش سنگین برف، کولاک شدید، لغزندگی مسیر و کاهش دید افقی، موجب توقف دهها خودروی سواری و سنگین در این محور شده بود و ادامه تردد برای مسافران با خطرات جدی همراه بود. از همین رو، عملیات امدادرسانی با اولویت حفظ جان افراد گرفتار آغاز شد.
وی ادامه داد: در این عملیات، سه تیم عملیاتی از پایگاههای خوشییلاق و مرکزی آزادشهر با بهکارگیری ۹ نیروی امدادی و استفاده از یک دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی کمکدار به محل حادثه روانه شدند. امدادگران با وجود سرمای شدید هوا و شرایط دشوار، عملیات رهاسازی خودروها و رسیدگی به افراد گرفتار را بهصورت مستمر انجام دادند.
سلیمیبا بیان اینکه این عملیات تا ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز چهارشنبه ۱۰ دیماه به طول انجامید، تصریح کرد: در مجموع، ۲۰۰ نفر از مسافران و رانندگان گرفتار در برف و کولاک توسط نیروهای هلال احمر امدادرسانی شدند و ۸۶ دستگاه خودرو از برف و کولاک رهاسازی شد که شامل خودروهای سواری و ناوگان سنگین بود.
همچنین دو تن از معلمان رامیانی شاغل در مدرسه ویرو از توابع روستاهای کوهستانی بالادست رامیان که بعد از خروج از مدرسه و حرکت به سمت شهر در طوفان برف و بوران شدید گرفتار شدند با کمک نیروهای هلال احمر مستقر در روستای شش آب نجات یافتند.
این دو به علت خرابی موتور سیکلت در جاده برفی گرفتار شده بودند که هنگام بازگشت پیاده یکی از آنها دچار مشکل تنفسی شده بود، اما با تماس همکارش با هلال احمر هر دو نجات یافتند.
منبع: هلال احمر