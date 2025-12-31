رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه تعداد پرونده‌های حوزه رمز ارز در سال گذشته حدود ۴ هزار پرونده شده است گفت: این امر نشان دهنده این است که تنظیم گری باید هر زودتر انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا ضمن اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۹ شاهد ورود جدی رمز ارز‌ها به حوزه‌های مختلف بودیم و افراد برای سرمایه‌گذاری از رمز ارز استفاده می‌کنند، گفت: یکی از مسائلی که در رابطه با دانش‌های نوظهور مطرح است این است که بین زمانی که یک دانش نوظهور برای مثال رمز ارز، هوش مصنوعی و اینگونه دانش‌ها در جامعه ظهور پیدا می‌کند و تاثیرش در جامعه نمایان می‌شود تا زمانی که فراگیر می‌شوند فاصله زمانی وجود دارد و هر چه این فاصله زمانی بیشتر باشد و تنظیم‌گری در این رابطه صورت نگیرد، گذشت زمان مشکلات بسیاری را برای کاربران با توجه به عدم آگاهیشان و همچنین اینکه سیاست‌های کنترلی و تنظیم انجام نشده، ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه رمز ارز‌ها از جمله دانش‌های نوظهور بودند که ایجاد شدند، اما سیاست‌گذاری در این رابطه با تاخیر صورت گرفت و در حال حاضر نیز تا حدی زیادی تکلیف در رابطه با رمز ارز‌ها حداقل برای عموم جامعه مشخص نیست، افزود: از سال ۱۳۹۹ که بحث رمز ارز‌ها ایجاد شد حدود ۲۰۰ پروند شکایت در رابطه با کلاهبرداری و انواع روش‌هایی که می‌توان از رمزارز در رابطه با جرایم سایبری استفاده کرد، داشتیم.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد پرونده‌های ما در این رابطه حدود ۴ هزار پرونده شده که افزایش قابل توجهی داشته است و نشان دهنده این است که تنظیم‌گری باید هر زودتر انجام شود، بیان کرد: البته با توجه به نیازی که احساس می‌شد کارگروهی به نام کارگروه مرکز ملی فضای مجازی در این رابطه تشکیل شد که ما، قوه قضاییه و بانک مرکزی عضو آن هستیم و تنظیم‌گری در رابطه رمز ارز در حال انجام است و امیدواریم هر چه زودتر قوانین و مقررات مشخص‌تر و قابل اعتناتری در این رابطه ایجاد شود.

سردار مجید با تاکید بر اینکه توصیه ما این است که استفاده مردم از رمز‌ارز‌ها با آگاهی بسیار زیاد باشد چراکه انواع و اقسام شگرد‌های متقلبانه در این مورد وجود دارد و سرمایه‌های بسیاری به یغما رفته است، ادامه داد: هر چه سریع‌تر قانون در این رابطه مشخص شود مردم راحت‌تر می‌توانند در این مورد اقدام و یا اجتناب داشته باشند. پلیس نیز عملکردی بهتری در انجام وظایفش خواهد داشت و می‌توانیم شاهد کاهش پرونده‌های این حوزه باشیم.

منبع: میزان

برچسب ها: رمز ارز ، فتا
