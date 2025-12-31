باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - با توجه به برخی مشکلات ساختاری مثل زمین تمرین، پرداخت مطالبات بازیکنان، مطالبات بازیکنان خارجی، بازیکنان در این زمینه با ساپینتو گفت‌و‌گو کرده تا بعد از مشورت با این مربی مشکلات را به گوش مدیریت باشگاه استقلال برسانند.

به همین دلیل قبل از سفر تیم به اصفهان این نشست برگزار شد و منیر حدادی نیز به نمایندگی از بازیکنان خارجی صحبت کرد و چشمی، غلامی و حردانی نیز پیرامون مشکلات ساختاری با سرپرست باشگاه استقلال صحبت کردند.

قرار است تاجرنیا به زودی در محل تمرین استقلال حاضر شده و بعد از دیدار با بازیکنان نشستی با سرمربی استقلال برگزار کند.

احتمال می‌رود در این جلسه پیرامون زمین تمرین استقلال تصمیماتی از سوی مدیر استقلال گرفته شود چرا که بازیکنان معتقدند کیفیت زمین‌ها برای تمرین مناسب نیست.