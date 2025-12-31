رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از تولید و پرورش ۵۰ هزار تن راتون در اراضی شالیزاری این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: شالیکاران گیلانی پاییز امسال پس از برداشت برنج، ۵۰ هزار تن راتون به ارزش ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در شالیزار‌های این استان تولید کردند.

او به حفاظت از آب و خاک با پرورش راتون اشاره کرد و افزود: با توجه به هزینه پایین پرورش این محصول، درآمد کشاورزان افزایش می‌یابد.

«راتون» برنجی است که پس از برداشت خوشه‌های شالی دوباره رشد می‌کند و بارور می‌شود. در گویش گیلکی به این محصول، «شابج» یا «وَرزکی» نیز گفته می‌شود.

تداوم کشت دوم در شالیزار‌های گیلان تا نیمه‌های زمستان 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: علاوه بر پرورش راتون، انواع سبزی، کدو، باقلا، سیر، سبزیجات برگی و غده‌ای هم در این شالیزار‌ها کشت شده که تولید برخی از این محصولات تا نیمه‌های زمستان امسال ادامه دارد.

محمدی همچنین گفت: پیش بینی می‌شود در این مدت ۲۰ هزار تن دیگر محصول در این شالیزار‌ها در قالب کشت دوم تولید شود.

تداوم کشت دوم در شالیزار‌های گیلان تا نیمه‌های زمستان 

منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

برچسب ها: پرورش راتون ، شالیزارهای گیلان ، کشت دوم
خبرهای مرتبط
پرورش راتون در ۶۵ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان
برداشت راتون از شالیزار‌های گیلان
آغاز برداشت راتون در شالیزار‌های گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وزش باد گرم و آتش‌سوزی عرصه‌های طبیعی در گیلان
آخرین اخبار
وزش باد گرم و آتش‌سوزی عرصه‌های طبیعی در گیلان
اعمال محدودیت ترافیکی در ۲ محور قدیم گیلان
وزش باد گرم و خیزش گرد و خاک تا فردا در گیلان
اختلافات ملکی، علت تیراندازی در رضوانشهر
تولید ۵۰ هزار تن راتون در شالیزار‌های گیلان