رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از تولید و پرورش ۵۰ هزار تن راتون در اراضی شالیزاری این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: شالیکاران گیلانی پاییز امسال پس از برداشت برنج، ۵۰ هزار تن راتون به ارزش ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در شالیزارهای این استان تولید کردند.
او به حفاظت از آب و خاک با پرورش راتون اشاره کرد و افزود: با توجه به هزینه پایین پرورش این محصول، درآمد کشاورزان افزایش مییابد.
«راتون» برنجی است که پس از برداشت خوشههای شالی دوباره رشد میکند و بارور میشود. در گویش گیلکی به این محصول، «شابج» یا «وَرزکی» نیز گفته میشود.
تداوم کشت دوم در شالیزارهای گیلان تا نیمههای زمستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: علاوه بر پرورش راتون، انواع سبزی، کدو، باقلا، سیر، سبزیجات برگی و غدهای هم در این شالیزارها کشت شده که تولید برخی از این محصولات تا نیمههای زمستان امسال ادامه دارد.
محمدی همچنین گفت: پیش بینی میشود در این مدت ۲۰ هزار تن دیگر محصول در این شالیزارها در قالب کشت دوم تولید شود.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان