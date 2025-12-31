براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۳ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس آخرین دادههای مرکز پایش کیفی هوای کشور منتهی به ساعت ۹:۳۰ صبح امروز، شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهر بهبهان با عدد ۲۸۴ میکرو گرم بر متر مکعب در محدوده بنفش (بسیار ناسالم برای همه گروهها) قرار دارد.
همچنین، شاخص آلودگی هوا در شهرهای رامهرمز ۱۱۱ و شوشتر ۱۲۳ میکروگرم بر متر مکعب میکرو گرم بر مترمکعب و در محدوده نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) گزارش شده است.
در این شرایط، به افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه میشود از فعالیتهای سنگین یا طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند.
برخلاف این وضعیت، هوای شهرهای اندیکا ، اندیمشک، دزفول، دهدز، لالی و ملاثانی در همان بازه زمانی "پاک" ارزیابی شده است.
همچنین، شاخص کیفی هوا در ۱۷ شهر دیگر خوزستان از جمله آبادان، آغاجری، امیدیه، اهواز،ایذه، باغملک ، دزفول، خرمشهر: دشت آزادگان، شادگان ، شوش، کارون، ماهشهر، مسجدسلیمان ملاثانی، هفتکل و هویزه در محدوده "قابل قبول" (زرد) گزارش شده است.
منبع؛ سامانه پایش کیفی هوای کشور