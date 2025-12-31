باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - ماجرا از این قرار است که نامهای از باشگاه استقلال توسط یک رسانه منتشر شد و در راستای جذب بازیکن خارجی نامهای با امضای علی نظری جویباری باعث شد تا حاشیههایی در مورد جذب بازیکن خارج از کانال باشگاه بوجود بیاید.
باشگاه استقلال در این زمینه توضیحاتی را ارائه داد مدعی شد از تهیه کنندگان و منتشر کنندگان این نامه شکایت خواهد کرد.
به گزارش رسانه رسمی باشگاه استقلال، انتشار مطلبی در سایت «فوتبالی» با مجموعهای از ادعاهای بیپایه و ساختگی درباره مکاتبه باشگاه استقلال با ایجنت و بازیکن خارجی، آن هم با استناد به تصویری منتسب به یک «نامه رسمی»، اقدامی به وضوح غیرحرفهای، خلاف واقع و مصداق روشن جعل سند و تشویش افکار عمومی است؛ اقدامی که با هدف مشخص حاشیهسازی و ضربهزدن به باشگاه استقلال صورت گرفته است.
باشگاه استقلال بهصورت صریح، قاطع و بدون هیچگونه ابهام اعلام میکند:
کلیه ادعاهای مطرحشده در این مطلب، کذب محض، ساختگی و فاقد هرگونه مبنای واقعی است و اساساً هیچگونه مکاتبهای با ایجنت یا بازیکن خارجی با مشخصات ادعایی انجام نشده است.
نامه منتشرشده کاملاً جعلی بوده و انتساب آن به مدیران باشگاه استقلال، اقدامی مجرمانه و مصداق بارز جعل سند، سوءاستفاده از عناوین رسمی و انتشار اسناد ساختگی است که مسئولیت حقوقی و کیفری مستقیم برای منتشرکنندگان آن به همراه خواهد داشت.
هیچگونه اقدام نقلوانتقالاتی خارج از چارچوبهای قانونی، فنی و مدیریتی باشگاه استقلال صورت نگرفته و طرح چنین ادعاهای بیاساس، بدون استعلام، بدون ارائه سند معتبر و بدون رعایت بدیهیترین اصول حرفهای رسانهای، بیانگر سقوط استانداردهای اخلاقی و حرفهای در انتشار این مطلب است.
باشگاه استقلال این اقدام را نه یک خطای رسانهای و نه ناشی از سوءبرداشت، بلکه پروژهای آگاهانه و هدفمند برای تخریب، ایجاد شبهه، بیثباتسازی فضای مدیریتی و انحراف افکار عمومی در مقطعی حساس ارزیابی میکند. بدیهی است نسبت دادن امضا، مکاتبه و تصمیمات جعلی به مدیران باشگاه، دارای ابعاد روشن حقوقی، کیفری و انتظامی بوده و عبور آشکار از خطوط قرمز قانونی محسوب میشود.
بر همین اساس، باشگاه استقلال با قاطعیت اعلام میکند:
اقدامات حقوقی و قضایی لازم، بدون هیچگونه اغماض، علیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در تولید، انتشار و بازنشر این خبر کذب آغاز شده و تا احقاق کامل حقوق باشگاه با نهایت جدیت پیگیری خواهد شد.
مسئولیت تمامی تبعات حقوقی، کیفری، حرفهای و قانونی این اقدام، مستقیماً و بدون هیچگونه استثنا بر عهده منتشرکنندگان و مروجان این ادعاهای دروغین خواهد بود.
باشگاه استقلال همواره خود را متعهد به شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی میداند، اما در برابر جعل، دروغپردازی و تخریب سازمانیافته، قاطع، بیتعارف و صرفاً از مسیر قانون خواهد ایستاد.
اطلاعات دقیق و رسمی درباره هر موضوع، تنها از طریق مراجع رسمی باشگاه منتشر میشود و هواداران آگاه و فهیم استقلال، بیش از هر زمان دیگری قادر به تشخیص تفاوت میان اطلاعرسانی حرفهای و سناریوهای رسانهای هدفمند هستند.