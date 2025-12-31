کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، دامداران استفاده از جیره غذایی پر انرژی و حفاظت دام های تازه متولد شده در برابر سرما را در دستور کار قرار دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: دامداران استفاده از جیره غذایی پرانرژی برای دام و طیور، حفاظت از بره های تازه متولد شده در برابر سرما و وزش باد، انتقال دام ها به اماکن سرپوشیده و خشک نگه دادن کاه و کلش در دستور کار قرار بگیرد.

 وی با تاکید بر تنظیم جیره غذایی در استخرهای پرورش آبزیان افزود: با توجه به شرایط جوی،  عشایر از تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها اقدام کنند.

غلامی ادامه داد: بستن دریچه ها و کنترل شرایط موجود در انبارها و کنترل و تنظیم دما در سالن های پرورش و گلخانه ها و تامین سوخت کافی در دستور کار قرار بگیرد.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان نسبت به لایروبی استخرها، پاکسازی آبراهه ها و کانال انتقال های آب به مزارع و باغات اقدام کنند.

براساس آمار مجموع بارش از ابتدای سال زراعی  تا ۸ دی ماه ۷۲.۸ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۳۶.۸ میلی متر  و بلندمدت ۶۵.۴ میلی متر است که این امر افزایش ۹۷.۸ درصد نسبت به سال قبل بیشتر و ۱۱.۳ درصد دوره نرمال را نشان می دهد.

طبق نقشه های هواشناسی چهارشنبه در نوار شرقی کشور وزش باد و کاهش دما ادامه خواهد داشت و در ساعات بعدازظهر ارتفاعات آذربایجان غربی افزایش ابر و بارش برف خواهیم داشت. گفتنی است روز چهارشنبه کاهش محسوس دما همراه با یخبندان در غالب مناطق کشور خواهیم داشت.

روز پنج شنبه در غالب مناطق کشور روند افزایش دما حاکم می شود و در ارتفاعات زاگرس مرکزی افزایش ابر و در ارتفاعات آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی افزایش ابر و رگبار برف پیش بینی می شود.

جمعه با ورود سامانه بارشی جدید از شمال غرب در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز غربی، ارتفاعات زاگرس مرکزی واقع در کرمانشاه، همدان و مرکزی افزایش ابر، بارش باران خواهیم داشت. با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر در غرب مازندران، گیلان و شرق اردبیل وزش باد، کاهش دما، ابرناکی و بارش باران پیش بینی می شود و شنبه بارش در سواحل دریای خزر، شمال شرق، و برخی مناطق غرب و شمال غرب ادامه دارد. 

 

