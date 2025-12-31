شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم حماسه نهم دی ماه در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم حماسه نهم دی ماه در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم با سخنرانی سرهنگ پاسدار توکل فرهادی فرمانده سپاه ناحیه اهر و همچنین سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر و با حضور علیرضا خاکپور فرماندار شهرستان اهر، علی فاضلی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر، سرهنگ نعمت محمدزاده فرمانده انتظامی شهرستان اهر، حجت الاسلام و المسلمین صادقیان مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اهر، رؤسای ادارات، روحانیون، نیرو‌های سپاه و انتظامی، بسیجیان و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر در مسجد صاحب الامر (عج) شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

