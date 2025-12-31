شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم حماسه نهم دی ماه در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم حماسه نهم دی ماه در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم با سخنرانی سرهنگ پاسدار توکل فرهادی فرمانده سپاه ناحیه اهر و همچنین سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر و با حضور علیرضا خاکپور فرماندار شهرستان اهر، علی فاضلی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر، سرهنگ نعمت محمدزاده فرمانده انتظامی شهرستان اهر، حجت الاسلام و المسلمین صادقیان مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه اهر، رؤسای ادارات، روحانیون، نیرو‌های سپاه و انتظامی، بسیجیان و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر در مسجد صاحب الامر (عج) شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری ، حماسه ۹ دی
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار البرز؛
مراسم بزرگداشت سردار حاج قاسم سلیمانی در طالقان + عکس
شهروندخبرنگار همدان؛
برگزاری مراسم یادواره لاله‌های آسمانی در پنجمین سالگرد سردار سلیمانی + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
حماسه آفرینی صالح آبادی‌ها در حماسه ۹ دی ماه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آب شرب گل آلود معضل اهالی منطقه یک فرهنگیان اهواز شد + فیلم
قطعی مداوم آب دغدغه اهالی روستای انجم آباد رباط کریم شد + فیلم
درخواست اهالی کشمیگی بشاگرد برای هموارسازی جاده
آخرین اخبار
قطعی مداوم آب دغدغه اهالی روستای انجم آباد رباط کریم شد + فیلم
درخواست اهالی کشمیگی بشاگرد برای هموارسازی جاده
آب شرب گل آلود معضل اهالی منطقه یک فرهنگیان اهواز شد + فیلم
روستای آرا در چهاردانگه ساری با بارش برف رنگ و بوی زمستانی گرفت + عکس و فیلم
نمایی از کوه گرین نهاوند پس از بارش‌های اخیر برف + فیلم
جلوه زیبای زمستانی روستای زیارت گرگان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
یخ زدگی معابر آران و بیدگل از لنز دوربین شهروندخبرنگار
فیلمی از برگزاری تجمع حماسی ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در شهرستان اهر
مراسم جشن و شادمانی ولادت امام علی(ع) در قم + فیلم و عکس
تبریک دانش آموزان دبستان زنده یاد قاسمی شانه تراش بابل در آستانه روز پدر + فیلم
برگزاری مراسم جشن شب میلاد امام جواد ( ع ) در اهر + فیلم