باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، محمدعلیمحمدی، رئیس دادگستری بخش کهریزک گفت: پس از رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی در حوزه ساخت‌وساز و فروش غیرقانونی واحد‌های مسکونی، متهمان این پرونده به تحمل ۸ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند.

علیمحمدی، بیان کرد: در پی طرح شکایات متعدد از سوی شهروندان کهریزک، پرونده‌ای علیه افرادی که تحت عنوان پیمانکار اقدام به ساخت‌وساز و فروش واحد‌های مسکونی کرده بودند، در دادگستری بخش کهریزک تشکیل شد؛ بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که واحد‌های مسکونی مذکور به‌صورت هم‌زمان و غیرقانونی به اشخاص متعددی واگذار شده است.

رئیس دادگستری بخش کهریزک اظهار داشت: پس از احراز وقوع تخلف، دادگستری بخش کهریزک ضمن ورود به ماهیت پرونده، دستور جلب متهمان را صادر و رسیدگی قضایی را آغاز کرد؛ این رسیدگی با انجام تحقیقات لازم، ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی و بررسی مستندات و اظهارات شکات ادامه یافت.

وی افزود: در نهایت، دادگاه با احراز بزه انتسابی و پس از تکمیل فرآیند رسیدگی، متهمان پرونده را به تحمل ۸ سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرد؛ این رأی در راستای صیانت از حقوق شهروندان و برخورد قاطع با تخلفات در حوزه ساخت‌وساز صادر شده است.