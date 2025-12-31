رئیس دادگستری بخش کهریزک گفت: متهمان پرونده کثیرالشاکی ساخت و ساز‌های غیرقانونی در کهریزک به ۸ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، محمدعلیمحمدی، رئیس دادگستری بخش کهریزک گفت: پس از رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی در حوزه ساخت‌وساز و فروش غیرقانونی واحد‌های مسکونی، متهمان این پرونده به تحمل ۸ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شدند. 

علیمحمدی، بیان کرد: در پی طرح شکایات متعدد از سوی شهروندان کهریزک، پرونده‌ای علیه افرادی که تحت عنوان پیمانکار اقدام به ساخت‌وساز و فروش واحد‌های مسکونی کرده بودند، در دادگستری بخش کهریزک تشکیل شد؛ بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که واحد‌های مسکونی مذکور به‌صورت هم‌زمان و غیرقانونی به اشخاص متعددی واگذار شده است.

رئیس دادگستری بخش کهریزک اظهار داشت: پس از احراز وقوع تخلف، دادگستری بخش کهریزک ضمن ورود به ماهیت پرونده، دستور جلب متهمان را صادر و رسیدگی قضایی را آغاز کرد؛ این رسیدگی با انجام تحقیقات لازم، ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی و بررسی مستندات و اظهارات شکات ادامه یافت.

وی افزود: در نهایت، دادگاه با احراز بزه انتسابی و پس از تکمیل فرآیند رسیدگی، متهمان پرونده را به تحمل ۸ سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرد؛ این رأی در راستای صیانت از حقوق شهروندان و برخورد قاطع با تخلفات در حوزه ساخت‌وساز صادر شده است. 

برچسب ها: کهریزک ، پرونده کثیرالشاکی
خبرهای مرتبط
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق
تعطیلی واحد‌های قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه
سخنگوی قوه قضاییه:
حکم قاتل الهه حسین‌نژاد بدون پرداخت تفاضل دیه اجرا می شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌ها
تمهیدات اتوبوسرانی برای مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی
برخورد جدی پلیس راهور با صنوف مزاحم در معابر پایتخت
جمع‌آوری ۴۴۰۰ خودرو فرسوده و رها شده در سطح معابر پایتخت
جشنواره رسانه‌ای «وصالِ آرمانی» با محور تولیدات رسانه‌ای خلاق برگزار می‌شود
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها/ ترافیک سنگین در محور چالوس
پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی از سوی سازمان تأمین اجتماعی
وجود حدود ۵۴۹ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
تعامل اصناف و شهرداری تهران/ مسیر بهبود معیشت مردم در حال شکل‌گیری است
واریز مرحله ششم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان
تعبیر شیرین خواب مادر برای مرد اعدامی
عملیات شبانه پلیس آگاهی؛ پایان کار باند خشن گوشی‌قاپی در تهران
دستگیری مخلان امنیت عمومی با شلیک پلیس
مهارت جرات‌ورزی چیست؟
رونمایی از نماد «فاتح خیبر» و آذین‌بندی گسترده شهر تهران همزمان با ولادت امیرالمؤمنین (ع)
آغاز مرمت و بازسازی خانه امین لشگر
تاکید دادستان تهران بر شناسایی نقاط حادثه‌خیز
آتش‌سوزی انبار لباس در جاده ورامین مهار شد
رئیس هلال‌احمر: انبار‌های پشتیبانی هلال احمر در کل کشور پُر است
۱۰ فوتی و ۲ مفقودی در برف و کولاک و سیلاب کشور/ بیش از ۲۵ هزار نفر امدادرسانی شدند
چند درصد تماس‌های مردمی با ۱۹۷ مربوط به شکایت از پلیس است؟
محاکمه مرد ۸۰ ساله به اتهام قتل پسرش
سرقت خشن طلا‌های مادربزرگ
طلاق به خاطر کافه‌گردی پسر جوان
انتشار گزارش مقایسه‌ای کیفیت هوای کلانشهرها/ کاهش هوای پاک و افزایش روز‌های ناسالم
آخرین جزئیات ایجاد پناهگاه در پایتخت
ترافیک سنگین در چالوس و ۳ آزادراه/ انسداد ۲۰ محور شریانی و غیر شریانی
بخش‌های خدماتی پلیس فعال است
طرح ترافیک امروز اجرا نمی‌شود
محکومیت بیش از ۸ سال برای متهمان پرونده کثیرالشاکی ساخت و فروش غیرقانونی در کهریزک