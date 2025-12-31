باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگان امروز (چهارشنبه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با ۲۲۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از ۲۳۷ نماینده حاضر با کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند‌ها موافقت کردند.

بنا بر اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، جزئیات این طرح به صورت دو شوری در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی می‌شود.

تذکر رئیس مجلس به دبیران قوانین و نظارت در کمیسیون‌ها

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این طرح گفت: به دبیران قوانین و نظارت در کمیسیون‌ها تذکر می‌دهم که با دقت بیشتری به متن‌ها نگاه کنند، زیرا اشکالات جدی در برخی متن‌ها وارد است.

وی افزود: دبیر قوانین نباید موضوعات خلاف قانون اساسی را در داخل متن‌ها بیاورد. این درست نیست، وظیفه معاونت قوانین این است که به مجلس و نمایندگان کمک کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه موضوع محیط زیست یک موضوع فرابخشی است، اظهار کرد: این موضوع نیاز به دقت و همکاری بیشتری دارد.

موافقان و مخالفان چه گفتند؟

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: ما خواهان دو شوری شدن این طرح و بررسی آن در کمیسیون کشاورزی هستیم، زیرا این طرح مهمی است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در موافقت با کلیات این طرح با تاکید بر اینکه وضعیت پسماند باید در کشور سرو سامان یابد، گفت: با توجه به وضعیت محیط زیست نیاز به ورود جدی مجلس به این موضوع هستیم.

محمدرضا احمدی سنگر نماینده مردم رشت در مخالفت با کلیات این طرح، بیان کرد: با اصل گزارش موافقم، اما به دلیل نکاتی که در گزارش وجود دارد حتما باید دو شوری شده و در کمیسیون بررسی شود.

وی با بیان این که وضعیت پسماند کشور اصلا رضایت بخش نیست، خاطر نشان کرد: ما بیشترین معضل را در استان‌های شمالی کشور داریم، باید همه همت کنیم مشکل پسماند زباله را کم کنیم.

حسن قشقاوی نماینده مردم رباط کریم در موافقت با کلیات این طرح، گفت: ما مشی سنتی در مورد پسماند‌ها در کشور داریم. برای مثال در مازندران از ۵۰ سال قبل پسماند‌ها را یا در جنگ‌های هیرکانی می‌ریختند یا در دریا دفن می‌کردند که اثرات مخرب زیادی داشت، در این میان مافیای محیط زیست فعال بودند.

وی با بیان اینکه حل مشکل پسماند نیازمند همت جدی مجلس و دولت است، افزود: اگر مدیریت پسماند انجام نشود هم در مبدا و هم در انتها و هم در دفن خسارات جبران ناپذیری ایجاد می‌شود.

سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: میزان تولید پسماند کشور ۲۱ میلیون تن است که خسارات ناشی از عدم مدیریت آن ۱۰۷ همت بدون احتساب هزینه‌های بهداشتی و درمانی است.

وی افزود: اوضاع جایی بدتر می‌شود که ۵۰ میلیون تن زباله خطرناک داریم، هزینه خسارات آنها بدون هزینه بهداشت و درمان حدود ۱۵۰۰ همت است.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: این روز‌ها فصل بودجه است. در مورد ریال به ریال آن چانه زنی می‌کنیم باید در این بخش هم اصلاحات انجام گیرد، از زمانی که ما اصلاح این قانون را شروع کردیم انواع فشار‌ها روی مجلس بود، چهار سال روی این قانون کار کردیم.

سید نجیب حسینی نماینده مینودشت در اخطار قانون اساسی نیز گفت: ما هم خواهان بررسی فوری این طرح در کمیسیون هستیم تا بتوانیم فرصت را از مافیای بزرگ پسماند‌ها بگیریم.

حمایت مشروط دولت

در ادامه جلسه، کاظم دلخوش معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت با این طرح به صورت مشروط موافق است، گفت: ما نیز مانند بسیاری از نمایندگان خواهان دو شوری شدن این طرح و بررسی آن در کمیسیون کشاورزی مجلس هستیم تا بررسی‌ها با دقت بیشتری انجام شود.

وی تاکید کرد: این طرح نیازمند اصلاحات زیادی است که باید در کمیسیون کشاورزی مجلس اعمال شود.

منبع: ایرنا