باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام شد که به دلیل برودت هوا و کنترل مصرف انرژی، تمام ادارات و مراکز آموزشی استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل خواهند بود.

پس اعلام تعطیلی تهران این سئوال ایجاد شد که طرح ترافیک در این روز تعطیل اجرا می شود یا خیر که شهرداری تهران هم از عدم اجرای طرح ترافیک در روز چهارشنبه خبر داد، اما در ادامه و در ۲ اطلاعیه دیگر، یک‌بار از اجرای طرح ترافیک و در نهایت از عدم اجرای طرح ترافیک خبر داد و باعث سردرگمی شهروندان شد.

در نهایت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: به استحضار شهروندان عزیز پایتخت می‌رساند به استناد مصوبه شورای ترافیک تهران مبنی بر تعلیق طرح ترافیک در روزهایی که به دلایل غیر از آلودگی هوا مانند برودت هوا، ناترازی انرژی و... ، تعطیلی اعلام می‌شود، با تصمیم معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، طرح ترافیک امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ اجرا نخواهد شد.