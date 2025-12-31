نایب رئیس مجلس درمورد برخی اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی روز یکشنبه آینده مجلس اظهار داشت: مجلس تعطیلی ندارد و هفته آینده به جای روز یکشنبه روز دوشنبه جلسه علنی داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس اظهار داشت: امروز تهران تعطیل است ولی باز هم مجلس برقرار است و کمیسیون تلفیق هم سه شیفت کار میکند.
وی افزود: این که در برخی از خبرها گفتهاند مجلس یکشنبه تعطیل است باید بگویم ما تعطیلی نداریم حتی سنگینترین کار نمایندگان زمانی است که به حوزههای انتخابیه میروند و از هفت صبح تا ۱۲ شب مشغول به کار هستند.
نیکزاد ادامه داد: برای این که کارها پیش برود هیات رئیسه تصمیم گرفت به درخواست تعدادی از نمایندگان به جای روز یکشنبه ۱۴ دی ماه، دوشنبه ۱۵ دی ماه جلسه داشته باشد، که علاوه بر آن ما روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده هم جلسه خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: این که در فضای مجازی میگویند مجلس یکشنبه تعطیل است درست نیست ما از خبرنگاران میخواهیم که در خبرها انصاف را رعایت کنند.
منبع: ایرنا