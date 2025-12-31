نایب رئیس مجلس درمورد برخی اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی روز یکشنبه آینده مجلس اظهار داشت: مجلس تعطیلی ندارد و هفته آینده به جای روز یکشنبه روز دوشنبه جلسه علنی داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس اظهار داشت: امروز تهران تعطیل است ولی باز هم مجلس برقرار است و کمیسیون تلفیق هم سه شیفت کار می‌کند.

وی افزود: این که در برخی از خبر‌ها گفته‌اند مجلس یکشنبه تعطیل است باید بگویم ما تعطیلی نداریم حتی سنگین‌ترین کار نمایندگان زمانی است که به حوزه‌های انتخابیه می‌روند و از هفت صبح تا ۱۲ شب مشغول به کار هستند.

نیکزاد ادامه داد: برای این که کار‌ها پیش برود هیات رئیسه تصمیم گرفت به درخواست تعدادی از نمایندگان به جای روز یکشنبه ۱۴ دی ماه، دوشنبه ۱۵ دی ماه جلسه داشته باشد، که علاوه بر آن ما روز‌های سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده هم جلسه خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: این که در فضای مجازی می‌گویند مجلس یکشنبه تعطیل است درست نیست ما از خبرنگاران می‌خواهیم که در خبر‌ها انصاف را رعایت کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: علی نیکزاد ، صحن علنی مجلس
خبرهای مرتبط
بیانیه مجلس: اموال مقامات قوای مقننه و قضاییه شفاف شود
کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند‌ها تصویب شد
افزایش حقوق کارمندان پلکانی و قطعا بیش از ۲۰ درصد خواهد بود
قالیباف: دیدن فرصت‌ها از دل تهدید‌ها مهمترین ویژگی حاج قاسم بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دیدار با عراقچی و آغاز به کار سفرای جدید لبنان، قرقیزستان و آلمان در تهران
دیدار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با وزیر امور خارجه
مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد
اعتراضات بازاریان را مدیریت کردیم/ عده معدودی مخل نظم و امنیت عمومی بودند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۱ دی
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۱ دی
اعتراضات بازاریان را مدیریت کردیم/ عده معدودی مخل نظم و امنیت عمومی بودند
مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد
دیدار با عراقچی و آغاز به کار سفرای جدید لبنان، قرقیزستان و آلمان در تهران
دیدار دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با وزیر امور خارجه
افزایش حقوق پلکانی معکوس تا سقف ۴۳ درصد
قالیباف انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفت
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و بحرین
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی ابلاغ شد
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شد
تاکید پزشکیان بر پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در دولت
سپاه پاسداران: آینده قطعا از آن مقاومت است
تغییرات لایحه بودجه؛ تخصیص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی
پزشکیان: تضعیف داخلی در شرایط فشار بیرونی، به کشور آسیب جدی می‌زند
بیانیه مجلس: اموال مقامات قوای مقننه و قضاییه شفاف شود
مهاجرانی: دولت افزایش حقوق کارکنان را به نظر مجلس نزدیک می‌کند/ اعتراضات را به رسمیت می‌شناسیم
سردار وحیدی: امروز سپاه مثل همیشه در اوج می‌درخشد
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام حاج علی اکبری اقامه می‌شود
سردار وحیدی به جانشینی فرمانده کل سپاه منصوب شد
سخنگوی دولت: همتی با نظر خبرگان بانکی رئیس بانک مرکزی شد
نیکزاد: جلسات علنی هفته آینده مجلس از دوشنبه آغاز می‌شود
کلیات طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند‌ها تصویب شد
عراقچی: تهدید‌های ترامپ علیه ایران نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است
قالیباف: دیدن فرصت‌ها از دل تهدید‌ها مهمترین ویژگی حاج قاسم بود