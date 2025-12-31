باشگاه خبرنگاران جوان _ غلامرضا بلوطی میرزا با اشاره به آمار عملکرد ۹ ماهه گمرکات استان گفت: در این مدت، میزان واردات از طریق گمرکات سیستان و بلوچستان به حدود یک میلیون تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۸۶ میلیون دلار رسیده است.
همچنین صادرات انجامشده از مبادی گمرکی استان بالغ بر یک میلیون و ۷۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۹۹۷ میلیون دلار بوده است که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه تجارت خارجی است.
بلوطیمیرزا افزود: حدود ۵۰ درصد از مجموع واردات و صادرات گمرکات استان مربوط به کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت بوده و بخش عمده واردات نیز به تأمین نیازهای بخش صنعت اختصاص دارد.
ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات زیرساختی صورتگرفته گفت: با تمهیدات اندیشیدهشده از سوی دولت، بهویژه در گمرک چابهار و گمرک مرزی ریمدان، اقدامات مؤثری در زمینه توسعه گمرک نوین و قطعه منفصله چابهار و با همکاری منطقه آزاد چابهار در حال اجراست.
وی همچنین درباره وضعیت انبارهای گمرک زاهدان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تن کالا در انبارهای گمرک زاهدان نگهداری میشود که تمامی این کالاها در انبارهای مسقف قرار دارند و هیچگونه انباشت کالایی در فضای باز وجود ندارد؛ بهطوریکه حتی یک کیسه برنج نیز در محوطه گمرک دپو نشده است.
بلوطیمیرزا در پایان با اشاره به فعالیت شبانهروزی درِب خروج و امور بندری گمرک چابهار گفت: در حال حاضر این بخشها بهصورت ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمات هستند و این اقدام نقش مؤثری در تسهیل فرآیند خروج کالا، کاهش زمان توقف محمولهها و روانسازی جریان تجاری در بندر چابهار دارد.
منبع گمرکات سیستان و بلوچستان