نتانیاهو در حالی مدعی مذاکره با سوریه و عربستان برای توافق صلح است که همزمان بر طبل اشغالگری در جولان و کرانه باختری می‌کوبد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در مصاحبه با شبکه آمریکایی «فاکس نیوز»، به موضوع مذاکرات برای دستیابی به توافق با سوریه و احتمال امضای توافق عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی پرداخت.

نتانیاهو با بیان اینکه «معتقد است این امر ممکن است»، از تمایل خود برای دستیابی به توافقات صلح با سعودی‌ها و همچنین دیگر کشور‌های اسلامی خارج از منطقه خاورمیانه خبر داد. پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده بود که برای ایجاد توافق میان «ابومحمد الجولانی»، رئیس موقت سوریه و نتانیاهو تلاش خواهد کرد. ترامپ در کنفرانسی خبری پس از دیدارش با نتانیاهو تاکید کرد که تفاهم مشترکی میان آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل در خصوص سوریه وجود دارد.

در جبهه فلسطین، نتانیاهو که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت تعقیب است، در این مصاحبه مدعی شد امکان تشکیل یک دولت پایدار فلسطینی در نوار غزه در سال جدید میلادی وجود دارد، به شرط آنکه جنبش حماس به «خلع سلاح» تن دهد.

 او در پاسخ به سوالی درباره انتقال به مرحله دوم آتش‌بس در غزه گفت: «فکر می‌کنم باید به این موضوع فرصت بدهیم.» وی همچنین در مورد کرانه باختری تهدید کرد که «اسرائیل در نهایت کنترل نظامی این منطقه را به دست خواهد گرفت.»

نکته قابل تامل در اظهارات نتانیاهو درباره «صلح و توافق» با سوریه این است که این ادعاها در تضاد کامل با اقدامات میدانی اسرائیل قرار دارد. رژیم تروریستی اسرائیل کماکان بخش‌های وسیعی از بلندی‌های جولان سوریه را در اشغال خود دارد و برخلاف قطعنامه‌های بین‌المللی، آن را ضمیمه خاک خود می‌داند.

در همین راستا در حالی که بحث مذاکره مطرح می‌شود، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به طور مداوم حریم هوایی سوریه را نقض کرده و حملات هوایی سنگینی را علیه زیرساخت‌ها، فرودگاه‌های دمشق و حلب و مواضع نظامی در خاک این کشور انجام می‌دهد.

منبع: المیادین

برچسب ها: عادی سازی روابط ، اسرائیل و عربستان ، حمله به سوریه
