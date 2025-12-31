باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمدرضا فرح‌بخش، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای اسکان مهمانان به مناسبت سالروز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی، از ۸ دی‌ماه سال جاری، ۲۸ مدرسه آماده پذیرش ۱۶ هزار زائرا هستند. همچنین، در صورت افزایش تعداد مهمانان، آمادگی داریم تا علاوه بر مدارس، مکان‌های رفاهی وابسته به آموزش و پرورش همچون خانه مدرسه را نیز تجهیز کنیم و در خدمت مهمانان قرار دهیم. عموم مردم می‌توانند با مراجعه به این مدارس از امکانات ارائه شده بهره‌مند شوند. همچنین، ستاد اسکان یادواره سردار سلیمانی نیز معرفی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه پیش‌بینی اسکان ۲۵۰۰ فرهنگی در قالب اردوهای راهیان مقاومت فرهنگیان صورت گرفته، افزود: این اردوها از هشتم تا پانزدهم دی‌ماه در استان کرمان برگزار خواهند شد و برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای انجام شده که در دو مرحله، از دهم تا دوازدهم و از دوازدهم تا پانزدهم دی‌ماه، این افراد حضور داشته باشند.

فرح‌بخش ادامه داد: برنامه‌های ویژه‌ای برای زائران گرامی تدارک دیده‌ایم. در قالب این برنامه‌ریزی و با حضور حدود پنجاه نفر از فرهنگیان منتخب سراسر کشور، جشنواره‌ای با عنوان "جشنواره الفتای مقاومت" برگزار خواهد شد که به موضوع مقاومت و محورهای مرتبط می‌پردازد و برگزیدگان آن به جشنواره کشوری در کرمان دعوت خواهند شد.

وی تأکید کرد: در تمامی مدارس سراسر استان، یادواره شهید مقاومت، شهید سردار سلیمانی، برگزار خواهد شد. برگزاری این مراسم در ۶۰۲۰ مدرسه استان پیش‌بینی شده است.