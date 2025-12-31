باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه آیین افتتاح پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجوی دانشگاههای علومپزشکی کشور، در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت ایجاد محیط دانشگاهی پویا و با نشاط گفت: هدف ما این است که دانشجویان علومپزشکی در دوران تحصیل علاوه بر تمرکز بر آموزش و درس، بتوانند در فعالیتهای فرهنگی و ورزشی نیز مشارکت داشته باشند.
وی افزود: پس از شش سال وقفه در برگزاری جشنوارهها و المپیادهای ورزشی، تلاش داریم با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بهرهگیری از زیرساختهای موجود، فضاهای ورزشی مناسب و گستردهای برای دانشجویان سراسر کشور فراهم کنیم تا هم تحصیل و هم نشاط و ورزش دانشجویان همزمان تأمین شود.
وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت و کمبود دارو نیز گفت: تلاش ما بر این است که داروهای مشمول بیمه و موجود در لیست دارویی، افزایش قیمت نداشته باشند. داروهایی که وارداتی هستند و خارج از لیست بیمه قرار دارند، ممکن است تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند، اما سیاست اصلی ما حفظ ثبات قیمت داروهای ضروری برای بیماران است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت