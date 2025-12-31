وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: تلاش ما بر این است که دارو‌های مشمول بیمه و ضروری افزایش قیمت نداشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه آیین افتتاح پانزدهمین المپیاد ورزشی دختران دانشجوی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور، در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت ایجاد محیط دانشگاهی پویا و با نشاط گفت: هدف ما این است که دانشجویان علوم‌پزشکی در دوران تحصیل علاوه بر تمرکز بر آموزش و درس، بتوانند در فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز مشارکت داشته باشند.

وی افزود: پس از شش سال وقفه در برگزاری جشنواره‌ها و المپیاد‌های ورزشی، تلاش داریم با همکاری وزارت ورزش و جوانان و بهره‌گیری از زیرساخت‌های موجود، فضا‌های ورزشی مناسب و گسترده‌ای برای دانشجویان سراسر کشور فراهم کنیم تا هم تحصیل و هم نشاط و ورزش دانشجویان همزمان تأمین شود.

وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت و کمبود دارو نیز گفت: تلاش ما بر این است که دارو‌های مشمول بیمه و موجود در لیست دارویی، افزایش قیمت نداشته باشند. دارو‌هایی که وارداتی هستند و خارج از لیست بیمه قرار دارند، ممکن است تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز قرار گیرند، اما سیاست اصلی ما حفظ ثبات قیمت دارو‌های ضروری برای بیماران است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۱۰ دی ۱۴۰۴
ما یه نسخه گرفتیم با بیمه مثلا تأمین اجتماعی پونصد هزار تومن، ۳ تا ورق قرص
دو تا از سه تا دارو که هیچ پرداختی از بیمه نداشت
اون یه دونه هم مثلا زده اختلاف بیمه 80 تومن
دوباره زیرش زده از 80 تومن 50 تومن سهم بیمار، 30 تومن سهم بیمه

خو چیه این بیمه
فایدش چیه
پزشک هم که فقط مراکز دولتی قبول میکنه که دستکم باید سه ساعت تو نوبت بشینی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۱:۴۵ ۱۰ دی ۱۴۰۴
چجوری قیمت دارو رو مشخص میکنید؟ روزی چند درصد؟
۰
۰
پاسخ دادن
