باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- فرزانه صادق وزیر راه وشهرسازی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه مسکن اظهار داشت:بنابر تأکیدات ویژه رئیس‌جمهور بر حفظ کرامت انسانی و رعایت شأن مردم، و ضرورت تأمین مسکنی درخور شأن آنان، ما خدمات پشتیبان سکونت را نیز به موازات ساخت مسکن اجرا کرده‌ایم. تمام تلاش ما این بوده که اگر تحویل آپارتمانی انجام می‌گیرد، آن خدمات تجاری خردی که باید در نزدیکی آن مسکن شکل بگیرد نیز فراهم شده باشد.



او بیان کرد:طی تجربه سال‌های قبل، مسکن‌هایی آغاز شد، پروژه‌ها به پایان رسید، مردم خانه‌دار شدند و سرپناه بالای سرشان قرار گرفت، اما برای دریافت خدمات پشتیبان مجبور بودند کیلومترها فاصله را طی کنند. این خدمات، خدمات عجیب و غریبی نیست؛ نانوایی، سوپرمارکت، و خدمات خرد محله‌ای و تجاری که پشتیبان سکونت هستند.



صادق توضیح داد:در گذشته، مسکن تحویل می‌شد اما مثلاً نانوایی یا بقالی وجود نداشت. خدمات پشتیبان با فاصله انجام می‌شد؛ یعنی زمانی که تحویل آپارتمان‌ها، به‌ویژه در شهرهای جدید، صورت می‌گرفت، این خدمات با فاصله‌ای چندماهه یا حتی چندساله فراهم می‌شد. ما کاملاً با این مسئله، به‌خصوص در شهرهای جدید، مواجه بوده‌ایم. حتی اکنون نیز در برخی شهرهای جدید، کمبودهایی وجود دارد که سال‌ها از ساخت مسکن آن‌ها گذشته اما خدمات مربوطه تأمین نشده است.



وزیر راه وشهرسازی اظهار داشت: در حوزه مدرسه و فضاهای آموزشی باید اقدامات لازم صورت گیرد و فضاهای آموزشی باید فراهم شوند؛ چرا که شعار اصلی عدالت آموزشی مورد تأکید شخص رئیس‌جمهور است و ایشان خود وارد نهضت مدرسه‌سازی شده‌اند. بنابراین آنچه دولت به عنوان مسکن در اختیار مردم قرار می‌دهد، حتماً باید همراه با فضای آموزشی، فضای تجاری خرد محله‌ای، خدمات پشتیبان سکونت، پارک و فضای سبز، کلانتری و تأمین امنیت، مسجد و مراکز درمانی باشد.



وی گفت: هر یک از این خدمات، از نظر زمان‌بندی و مدت‌زمان تکمیل، متفاوت هستند؛ اما همان‌طور که ساخت مسکن با جدیت و اولویت در حال پیشرفت است، پیگیری و اجرای این خدمات نیز به‌صورت هم‌زمان در حال انجام است