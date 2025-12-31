باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش‌وجوانان در سی‌وسومین مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ضمن تبریک ولادت امام تقی (ع) و تشکر از زحمات رئیس و سایر ارکان فدراسیون اظهار داشت: یاد و نام شهدای عزیز حوزه مقاومت، دفاع مقدس، جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی و امام شهدا را گرامی داشته و به روح پاک‌شان درود می‌فرستم. بیش از ۱۰۷ ورزشکار جمهوری اسلامی به شهادت رسیدند. در آستانه سال‌روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی هستیم و یاد و نام این اسطوره مقاومت و هم‌رزمان‌شان، سردار سلامی، سردار باقری، سردار حاجی‌زاده و همه سردارا سرافراز ایران اسلامی را گرامی می‌داریم.

وی در ادامه بیان داشت: از فدراسیون به خاطر این برنامه‌های فرهنگی تشکر می‌کنم که بسیار می‌تواند اثرگذار باشد؛ همین که یاد و خاطره پیشکسوت عزیزمان استاد منصور پورحیدری گرامی داشته شد. سلام و تشکر آقای دنیامالی را به تاج و ارکان فدراسیون می‌رسانم. شرایط خاصی را در کشور و منطقه داریم؛ فوتبال یک پدیده اجتماعی و اثرگذار است.

اسبقیان همچنین گفت: رویداد‌های مهم و موفقیت‌های خوبی را داشتیم و سال شلوغی هم پیش روست که مهم‌ترین آن جام جهانی ۲۰۲۶ است که تیم ملی با برنامه‌ریزی و تدابیری خوب راهی این تورنمنت شده و خیلی هم مناسب به این دوره رسیده‌است. به‌عنوان کسی که ۴۰ سال در ورزش قهرمانی حاضرم؛ می‌گویم به این که سرمربی تیم ملی یک ایرانی است، افتخار می‌کنم.

وی با تأکید بر خواسته رهبر معظم انقلاب تصریح داشت: در شرایطی که ما چهره‌های علمی و قوی داریم، باید مربیان تیم‌های ملی ایرانی باشند. این که در آن‌سوی مرز‌ها یک فرزند ایران که در فوتبال ایران و استقلال شاغل بوده، حاضر باشد خیلی مهم است. قلعه‌نویی متدین است و ایشان را خوب می‌شناسم. از فدراسیون از این بابت متشکرم و افتخار می‌کنم.

معاون وزیر ورزش‌وجوانان عنوان داشت: در وزارت یک وظیفه داریم؛ موفقیت‌های ورزش کشور قابل‌توجه بوده که در راستای حمایت دولت و تدبیر فدراسیون‌های ورزشی و وزارت رخ داده. حضور آقای دکتر پزشکیان در اردوی تیم ملی پیام دارد و پیامش این است که فوتبال برای ما مهم است. مردم ما فوتبال را دوست دارند. شما یک رویداد در یک استان نشان بدهید که بیش از ۸۰ هزار نفر در آن حاضر شوند؛ فقط فوتبال این پتانسیل را دارد. باید به خواسته‌های مردم توجه کنیم.

اسبقیان با ذکر خاطراتی از دوره حضور در استان آذربایجان‌شرقی و حمایت مردم از تیم تراکتور خاطرنشان ساخت: حضور آقای پزشکیان در اردوی تیم ملی یعنی رئیس‌جمهور مردمی است و به فوتبال توجه دارد. وظیفه بزرگی داریم؛ هم‌دلی، هم‌افزایی، دوری از تنش، دوری از بحث‌های کم‌اهمیت و اتحاد. باید همه در کنار تیم ملی باشیم. همه با پیروزی تیم ملی خوشحال می‌شوند. هیچ‌کس نمی‌گوید یک نفر از پیروزی تیم ملی خرسند نمی‌شود. برای استمرار این موفقیت‌ها باید با هم در کنار هم باشیم و باشگاه‌ها همکاری کنند.

وی همچنین گفت: صعود تیم ملی به دوره بعد یک موفقیت حائز اهمیت است و باید روحی و روانی در کنار تیم ملی و فدراسیون باشیم. امروز زمان تضعیف تیم ملی نیست؛ با نقد‌های غیرمنصفانه. امیر قلعه‌نویی قرار است در نیمکت تیم ملی در جام جهانی حاضر باشد. با عمل باید از تیم ملی حمایت کنیم.

اسبقیان با اشاره به جلسات مستمر و مثبت با مسئولان فدراسیون و باشگاه‌ها بیان داشت: باید مراقب همه‌چیز باشیم، باید مراقب صحبت‌ها و تصمیمات‌مان باشیم. برخی اوقات باید از حق‌مان به‌خاطر جامعه بگذریم. وزیر ورزش از سعه صدر تاج تشکر کرد، من هم از صبوری و حوصله او متشکرم. باید مراعات کنیم و حواس‌مان باشد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش‌وجوانان ادامه داد: استکبار از به‌هم ریختگی اوضاع شاد می‌شود و ما باید در کنار هم باشیم و با عم حرف بزنیم. مدیران باشگاهی در جلسه اخیر بسیار هم‌دل بودند. ان‌شاالله این انسجام ادامه داشته باشد. باید صبور باشیم و صبوری مقام معظم رهبری را الگو قرار بدهیم. سعه صدر نیاز و لازمه مدیریتی است و رفتار‌های مدیریتی تاج شایسته تقدیر است.

اسبقیان با اشاره به حضور تاج در شورای برون‌مرزی وزارت ورزش‌وجوانان گفت: در فوتبال و سایر مسائل از نظرات درست و کارشناسی ایشان بهره‌مند می‌شویم. در دوره قبل وزارتی نیز شهادت دادم که تعامل فدراسیون فوتبال با حوزه معاونت قهرمانی صددرصد است. امیدوارم همه با هم در سال شلوغ آینده برای اعتلای فوتبال کنار یک‌دیگر باشیم. از زحمات و افتخارات بانوان ایران متشکر و قدردانم. ان‌شاالله نتایج خوبی کسب کنیم. ورزش قهرمانی مظهر اتحاد و انسجام ملی است و اثرگذاری فوتبال از سایر رشته‌ها بیش‌تر است. صعود ایران به دور بعدی جام جهانی قلب مردم را شاد می‌کند. ان‌شاالله این اتفاق را با هم رقم بزنیم.

وی در پایان گفت: این فرصت را باید قدر بدانیم، رئیس‌جمهور ما فوتبالیست است و وزیرمان فوتبالی. ان‌شاالله اهداف ورزشی و فوتبالی کشور را به درستی دنبال کنیم. حضور تیم ملی فوتبال با چفیه نیز تقدیر و تشکر را به همراه داشت. باید در این شرایط سخت کشور خودمان را نشان بدهیم.

منبع: فدراسیون فوتبال