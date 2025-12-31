باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس این گزارش، تهران در سال ۱۴۰۴ تنها ۶ روز هوای پاک را تجربه کرده که نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، اما تعداد روز‌های قابل‌قبول از ۱۷۶ روز در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۲ روز کاهش یافته است. در مقابل، روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس در پایتخت افزایش یافته که نشان‌دهنده افت کیفیت هوا در سال جاری است.

در مشهد نیز کاهش چشمگیر روز‌های قابل‌قبول و افزایش روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم، این شهر را در زمره کلانشهر‌هایی با روند نامطلوب کیفیت هوا قرار داده است.

اهواز همچنان یکی از آلوده‌ترین کلانشهر‌های کشور محسوب می‌شود، به‌طوری‌که کاهش شدید روز‌های قابل‌قبول و افزایش روز‌های بسیار ناسالم و خطرناک در سال ۱۴۰۴، نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت شهروندان این شهر را تشدید کرده است.

در مقابل، اراک از جمله شهر‌هایی است که بهبود نسبی کیفیت هوا را تجربه کرده و افزایش روز‌های پاک و قابل‌قبول و کاهش روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس در این شهر به ثبت رسیده است. اصفهان نیز با وجود برخی نوسانات، در مجموع وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به سال گذشته داشته است.

در شیراز، به دلیل عدم ثبت روز‌های پاک در سال ۱۴۰۴ و کاهش قابل توجه روز‌های قابل‌قبول، کیفیت هوا نسبت به سال قبل نامطلوب ارزیابی می‌شود.

این گزارش تأکید می‌کند که روند افزایشی روز‌های ناسالم در بسیاری از کلانشهرها، لزوم تقویت برنامه‌های کنترل منابع آلاینده، توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک و مدیریت مؤثر صنایع و منابع آلاینده را بیش از پیش ضروری می‌کند.

منبع: روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست