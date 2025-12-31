باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز، وقوع حادثهای در معدن کوشک بافق رخ داد که تیمهای امدادی و مسئولان مربوطه بلافاصله در محل حاضر شدهاند و عملیات بررسی و ایمنسازی در حال انجام است.
عشقی، مدیرعامل هلالاحمر استان یزد گفت: این حادثه ۶ مصدوم داشت که ۴ نفر بهصورت سرپایی در محل درمان و ۲ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.
او افزود: خوشبختانه هیچ فردی محبوس نشده است.
تیمهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند
جمعیت هلالاحمر استان یزد اعلام کرد: با اعلام حادثه در معدن کوشک بافق، دو تیم عملیاتی هلالاحمر بافق به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.
او افزود: هنوز دسترسی کامل به پهنه پایین معدن میسر نشده و تیمهای عملیاتی در حال ادامه عملیات امدادرسانی هستند. با وجود احتمال حبس افراد یا مصدومان در بخشهای پایینتر معدن، عملیات امدادرسانی و ایمنسازی محیط ادامه دارد و پس از تکمیل عملیات دسترسی، اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.
منبع: روابط عمومی هلال احمر